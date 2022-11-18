«أومني كلاودز» تشارك للمرة الثانية في معرض ومؤتمر CairoICT2022

أكدت شركة أومني كلاودز العالمية المتخصصة في حلول إدارة الشبكات عن مشاركتها للمرة الثانية في الدورة 26 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا والذي يعقد في الفترة من 27-30 نوفمبر الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة تحت شعار “قيادة التغيير”.

وتعاود أومني كلاودز المشاركة في دورة هذا العام والتي تعد فرصة حقيقية لاستعراض التقنيات والحلول الرقمية الجديدة التي تنتجها الشركة حيث تعد اومني كلاودز هي الحل الشامل للأسواق الناشئة حيث وصلت الحوسبة السحابية إلى أعلى مستوياتها علي الإطلاق ، و بدأت الاقتصادات في جميع أنحاء العالم في جني الفوائد الموعودة منذ فترة طويلة للحوسبة كخدمة مما يشكل أهمية خاصه للاقتصادات الناشئة ،خاصة مع التوسع الكبيرفي جميع أنحاء العالم إلى ما يقرب من 50 دولة مع آكثر من 100000 مستخدم وأكثر من 100 شريك حول العالم .

توفر Omniclouds حلولا عالية الجودة في السحابة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والتي تتميز بالاسثمارات المنخفضة التي تدفع في مقدمة الخدمة ،الأمر الذي يجعل هذه الخدمات مثالية لجميع القطاعات مثل التعليم، والحكومة، و الأمن، وتجارة التجزئه، والأغذية والمشروبات ، و الغاز والنفط ، و الخدمات المصرفية وغير ذلك الكثير ، وتعد هذه الحلول مفيدة بشكل أساسي للدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة ،والتي تنضم بشكل متزايد إلى العالم الرقمي من خلال الأجهزة المحمولة وغيرها من الأجهزة .

ستقوم شركة Omniclouds هذا العام في CAIRO ICT2022 بعرض أحدث حلولها لخدمات SDX ICT وأحدث حلول الذكاء الاصطناعي “Cortex 41” حيث توفر خدمات SDX ICT احتياجات الشركات ومؤسسات الأعمال من إدارة الشبكات بأكملها بشكل مركزي من خلال أنظمة الحوسبة السحابية، فضلاً عن حركة البيانات والتطبيقات التي يتم نقلها بكل مرونة إلى مختلف المنصات السحابية، وبما يدعم زيادة القدرة التنافسية للشركات من خلال المرونة والسرعة .وتستعرض الشركة هذه الحلول في الجناح الخاص بها في المعرض والمتواجد في ( القاعة 2 ،الجناح 2B6) حيث ستتاح الفرصة للزائرين لمقابلة باقة من أفضل المهندسين والفنيين لدي أومني كلاودز.