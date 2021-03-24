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أول يوليو.. بدء تطبيق منظومة المخلفات الصلبة البلدية ببورسعيد

جولة بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد
أماني العزازي 10:42 ص, الأربعاء, 24 مارس 21 10:42 ص, الأربعاء, 24 مارس 21

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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى اطار جولاتها بمحافظات المرحله الأولى لتطبيق منظومة ادارة المخلفات الصلبه البلدية وتحديد الإطار التطبيقي وأليات تنفيذها بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والأسكندرية والقاهرة .

وتستعرض الوزيرة مع محافظ بورسعيد سبل تقديم الدعم الفني لانجاح المنظومة البيئه وتحسين الوضع البيئ الناتج عن المخلفات باعتبار وزارة البيئه المختصه بالتنظيم، وتقديم الدعم الفنى لها بمحافظات مصر فى ظل الاستيراتيجيه الوطنيه للمخلفات الصلبة.

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ومن المقرر بدء تطبيق المنظومة بداية يوليو المقبل .

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بقلم أماني العزازي

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