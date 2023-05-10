أول يوليو المقبل.. وزير المالية يعلن موعد تنفيذ ترقيات الدرجات الوظيفية الجديدة بتكلفة مليار جنيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم الاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تنفيذ ترقيات كل الدرجات المستحقة، أول يوليو المقبل، بتكلفة مليار جنيه.

وأشار وزير المالية إلى أن مخصصات تعيين 70 ألفًا من المدرسين والأطباء والصيادلة موجودة في احتياطي الموازنة حتى تتم تلك التعيينات، حيث يتم إعلان مسابقات التعيينات الجديدة خلال العام المالي الجديد.

وأعلن الوزير زيادة كل الأجور بالموازنة العامة الجديدة للدولة، لكل الدرجات الوظيفية والحد الأدنى بالموازنة بالسنة المالية 2023/ 2024، منها زيادة باب الأجور من 410 مليارات، العام المالي الحالي، إلى 470 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، وزيادة 300 جنيه الجديدة، في نوفمبر الماضي، بتكلفة للموازنة 8 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وحضور وزير المالية؛ لمناقشة الأجور بالموازنة الجديدة مع بدء مناقشات الموازنة الجديدة.

واستعرض الوزير الزيادة السنوية للعلاوة الدورية بتكلفة سنوية 10 مليارات جنيه، والحافز الإضافي للدرجات الوظيفية بما لا يقل عن 1000 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور بتكلفة سنوية 25 مليار جنيه،

وكذلك زيادات أعضاء هيئة التدريس زيادات المدرسين 300 جنيه شهريًّا، وحافز جودة 300 جنيه بتكلفة نصف مليار جنيه، إلى جانب زيادة كادر الأطباء وزيادة حافز الجودة، بالإضافة إلى حافز المهن الطبية 475 جنيهًا بدل مخاطر .

كما أعلن الوزير أن هناك قانونًا مقدمًا من الحكومة، وتم إرساله لمجلس النواب لرفع الشريحة المعفّاة من ضريبة الدخل ورفع حد شريحة الإعفاء، وذلك ردًّا على سؤال النائبة ميرفت أليكسان حول تنفيذ توجيه الرئيس برفع شريحة الإعفاء إلى 30 ألف جنيه.