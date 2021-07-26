رياضة

أول ميدالية مصرية.. هداية ملاك تتوج ببرونزية التايكوندو في أولمبياد طوكيو 2020

تأتى ميدالية هداية ملاك لتكون الأولى لمصر فى الدورة الأولمبية الجارية والثانية فى تاريخ اللاعبة حيث سبق وتوجت ببرونزية اولنبياد ريو دى جانيرو
منتصر محمود 3:31 م, الأثنين, 26 يوليو 21 3:31 م, الأثنين, 26 يوليو 21

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توجت هداية ملاك لاعبة المنتخب المصري للتايكوندو بالميدالية البرونزية فى منافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، بعد الفوز على بايجى لاعبة أمريكا بنتيجة 17-6.

أول ميدالية لمصر

تأتى ميدالية هداية ملاك لتكون الأولى لمصر فى الدورة الأولمبية الجارية والثانية فى تاريخ اللاعبة حيث سبق وتوجت ببرونزية اولنبياد ريو دى جانيرو.

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وفازت هدايا ملاك، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، على ماليا باسيكا لاعبة دولة تونجا بنتيجة عدم التكافؤ بعدما حققت نتيجة 19-0 فى مباراة الترضية لوزن 67 كجم لتتأهل لخوض مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية الأمريكية بايجي ميكفيرسون، لخوض مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية الأمريكية بايجي ميكفيرسون.
هداية ملاك تدخل أدوار الترضية بعد تأهل لاعبة بريطانيا إلى الدور النهائي.

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وكانت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو قد خسرت أمام البريطانية لورين ويليامز “المصنفة 3 في البطولة”، 13-12 في الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ونجحت هداية ملاك فى الفوز على الفرنسية مـاجـدة كـيـنـيـن في منافسات دور الـ 16 لوزن 67 كجم 11-10، للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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