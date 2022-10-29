أول مواجهة بعهد مصطفى كامل.. «الموسيقيين» توقف مطربي الراب وتوقعات بحل قريب

قررت نقابة المهن الموسيقية ايقاف تصاريح الغناء لمطربي الراب جميعا وعلى رأسهم ” عفروتو” بعد تخلفه عن حضور اجتماع نقيب الموسيقيين حاليا مصطفى كامل مع جميع مغني المهرجانات الأيام الماضية والتوقيع على الاقرارات التي طالب بها النقيب مطربي المهرجانات تنفيذها الفترة القادمة لمنحهم تصاريح للغناء ربع سنوية .

وجاء قرار نقابة الموسيقين لايقاف عفروتو أيضا لكونه لم يلتزم بالغناء برفقة 12 عازفا موسيقيا على المسرح كما أقر مصطفى كامل في اجتماعه الأخير ، وقام بالاستعانة بفلاشة فقط وذلك تم منعه تماما من نقابة الموسيقين لأي مطرب.

.استطلعت “المال” أراء عدد من المعنيين بشأن أول مواجهة بعهد النقيب مصطفى كامل بعد إنهائه أزمة المهرجانات

محمود عبد الستار : مغنو الراب يريدون أن يكسبوا والعازفين في بيوتهم

أكد منظم الحفلات محمود عبد الستار للمال ، أن قرار ايقاف جميع مطربي الراب من نقابة الموسيقيين وعلى رأسهم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الحالي صائبا تماما .

ولفت إلى أن هذا القرار جاء بسبب عدم احترام مطربي الراب للاجتماع الأخير الذي عقده مصطفى كامل مع كافة مطربي المهرجانات داخل نقابة المهن الموسيقية ، للتوصل الى حلول لضبط عملهم الفني تحت مظلة النقابة الفترة القادمة والتعهد بالتزامهم بكافة الآداب العامة في المحتوى الفني الذي سيقدمونه للجمهور في أغنياتهم .

وتابع قائلا إن هؤلاء المغنين المعروفين بفناني الراب يريدون أن يكسبوا أموال كثيرة والعازفين الموسيقين يجلسون في منازلهم دون عمل ويغنون بفلاشة فقط على المسرح ، وذلك ليس مسموحا به منذ فترة طويلة حينما كان الفنان هاني شاكر نقيبا للموسيقين وحاليا أيضا مرفوض في عهد مصطفى كامل .

مها متبولي : منع مطربي الراب لن يستمر طويلا

علقت الناقدة مها متبولي أن منع مطربي الراب لن يستمر طويلا ، وبالطبع سيكون هناك اتفاق معين لوضع ضوابط معينة للعمل في الحفلات الغنائية.

وأوضحت أن فناني الراب تم إيقاف عملهم وذلك أدى لقيام مروان بابلو أحد مطربي الراب برمي المايك أثناء غنائه على المسرح في أحدى حفلاته الموسيقية.

وأردفت قائلة إنها مندهشة من ايقاف مطربي الراب حاليا بعد تشغيل نقابة الموسيقين لفناني المهرجانات مؤخرا .

حلمي عبد الباقي : النقابة لن تشترط أبدا على مطربي الراب ضرورة تواجد 12 عازفا موسيقيا

وأوضح المطرب حلمي عبد الباقي وعضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين للمال أن جميع مطربي الراب لم يحترموا اجتماع مجلس نقابة المهن الموسيقية الأخير مع فناني المهرجانات ، ويقومون بتوقيع اشتراطات لضبط عملهم الفني الأيام القادمة .

وأكد أن النقابة لن تشترط أبدا على مطربي الراب ضرورة تواجد 12 عازفا موسيقيا معهم في حفلاتهم الموسيقية مثل المطربين الشرقيين أو المهرجانات ، لكن سيتم الزامهم فقط بوجود بعض العازفين الموسيقيين معهم وتقديم أغنياتهم بواسطة مزيكا حقيقية مثلما يتم في الخارج مع مطربي الراب العالميين ، وليس مجرد الغناء بفلاشة .

وأضاف عبد الباقي قائلا إن مطربي الراب لايحتاجون لوجود عازفين موسيقيين كثيرين مثل المهرجانات ، لأن الراب يغنون موسيقى غربية ويحتاجون فقط لعزف الآلات الموسيقية الغربية مثل بركشن وغيرها ، وذلك ماسيوقعون عليه داخل نقابة الموسيقين وسيطالبون بالالتزام به في عملهم الأيام القادمة ، لذلك تم إيقافهم حاليا لحين الاتفاق معهم على صيغة جديدة للغناء في الحفلات الموسيقية المختلفة .