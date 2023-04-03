أول مهرجان تسوقي بفرما بورسعيد استعدادا لعيد الفطر

انطلق مهرجان ” اهلا بالعيد ” بمول الفرما ، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في الفترة من 3 حتى 23 أبريل الجاري بخصومات تصل إلى 50% في إطار ما تشهده محافظة بورسعيد من تنمية سياحية غير مسبوقة.

ويقدم المهرجان عروض وخصومات تصل إلى 50% على المنتجات المعروضة بالمول،

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن مشروع مول الفرما ببورسعيد، يمثل إضافة للمشروعات السياحية والتجارية على أرض بورسعيد، ويساهم فى تحقيق الرواج التجارى والسياحى للمحافظة، كما يعد واجهة حضارية ومشرفة لبورسعيد تماشيا مع الطفرة التى حققتها الدولة المصرية ببورسعيد.

ويفتتح جراج متعدد الطوابق

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد شهد التشغيل التجريبي للجراج المتعدد الطوابق بحي العرب، والذي تم إنشاؤه على أعلى مستوى لخدمة المترددين على منطقة مجمع الأسواق بحي العرب.

لافتا أن الجراج المتعدد الطوابق يخدم المنطقة التي تشهد كبرى المشروعات في مجال الأسواق، ووجه محافظ بورسعيد باستمرار الحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي بالمنطقة المحيطة بالجراج، و المتابعة الدورية من الاجهزة التنفيذية لمستوى الانضباط والنظام والسيولة المرورية بالمنطقة نظرا لأهميتها الحيوية.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى تنفيذ الجراج، والذي يوفر النظام والشكل الحضاري للمنطقة، ويقضي على مشكلات الازدحام بنطاق مجمع الأسواق، نظرا للإقبال الكبير من المواطنين، ويمنع حدوث اختناقات مرورية خلال أوقات الذورة، مما يساهم في تنظيم الحركة وإحداث السيولة المرورية، وتحقيق كافة سبل الراحة للمواطنين فضلا عن المظهر الحضاري للمحافظة.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب أصبحت تشهدا تطورا غير مسبوق ، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد ، بالإضافة إلى إنشاء أحدث مول تجاري outlet..