أول مصري يحصل على جائزة دولية في استمرارية الأعمال

وسط نخبة من المنافسين العالميين، فاز الخبير الدولي المصري، أحمد رياض وأكاديمية استمرارية على الجائزة الدولية في استمرارية الأعمال والمرونة التنظيمية على مستوي العالم، وذلك في المسابقة الدولية لاستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات العالمية لعام ٢٠١٧، ليصبح بذلك أول مصري وعربي يفوز بتلك الجائزة العالمية والتي تقام سنويا منذ تدشينها عام 1999.

وقامت لجنة التحكيم المكونة من 9 ممثلين عن شركات مرموقة في هذا المجال، أبرزها شركة الأفلام العالمية “وارنر برذرز” و”مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني العالمية” ومكتب “مجلس الوزراء البريطاني”، بمنح الجائزة للمهندس أحمد رياض نظرا لاسهاماته العلمية والشخصية في إثراء علم استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات ونشره داخل الشرق الأوسط والعالم بشكل واضح في الآونة الأخيرة.

وتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في حفل ضخم أقيم مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن، بحضور عدد كبير من الخبراء والمختصين وممثلي الشركات والبنوك العالمية.

وكان المصري أحمد رياض قد تأهل لنهائيات تلك المسابقة ضمن قائمة نهائية تضمنت خمسة مرشحين من الكيانات العالمية المرموقة في مجال استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات على مستوى العالم، وتم اختياره للحصول على الجائزة الدولية على مستوى العالم لعام ٢٠١٧ نظرا لتفوقه إقليميا وعالميا.

وتهدف الجائزة، التي تعقد بشكل سنوي منذ عام 1999، لتكريم وتشجيع الأفراد والشركات حول العالم من العاملين في مجال استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، إضافة إلى تعريف العالم بأعمال الفائزين بالجوائز وإنجازاتهم من خلال تكريمهم، وهي منقسمة إلى ٢٠ فئة مختلفة متضمنة جوائز للأفراد والشركات من ضمنها الجائزة الدولية والتي تمنح للشخصيات والكيانات الأبرز عالميا في مجال استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات.

ومن جانبه، أعرب المهندس أحمد رياض الخبير في مجال استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات ومؤسس أكاديمية “استمرارية”، عن سعادته بالفوز بتلك الجائزة، لافتا إلى أنه سيواصل مجهوداته من أجل نشر مفهوم استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات داخل مصر بشكل خاص، وحول العالم بشكل عام.

وقال رياض إن الجائزة الدولية لاستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات العالمية بمثابة اعتراف دولي رفيع المستوى بالإنجازات والمساهمات في مجال استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات على مستوى العالم، وتعد دليلا على الدور البارز الذي يقوم به الفائزون بهذه الجوائز، ولذلك فإن حصوله عليها يعتبر تكريما ليس له فقط بل لبلاده أيضا.

وطالب رياض بضرورة إنشاء إطار وطني لتقييم المخاطر داخل الدولة، مشيرا إلى أن جذب المستثمرين الأجانب في محور قناة السويس يعتمد علي رؤية واضحة وسليمة في إدارة الكوارث والأزمات.

واكد أن تنفيذ برامج استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية يعزز من قدرة الدولة ومؤسساتها المختلفة على الاستعداد والقدرة علي التعافي في أوقات الطوارئ والكوارث والعمل دائما علي وجود إدارة لجميع المخاطر المحيطة بها والتقليل من أثارها السلبية فى حال حدوثها.

جدير بالذكر أن المهندس المصري أحمد رياض، البالغ من العمر ٣٦ عاما، هو واحد من رواد استمرارية الأعمال وإدارة الكوارث والأزمات على مستوى العالم والشرق الاوسط، والفائز بعدة جوائز عالمية كشخصية العام علي مستوي العالم وأفضل استشاري علي مستوي الشرق الوسط والعالم خلال السنوات السابقة.

وقدم إسهامات عديدة لتعزيز ونشر مفاهيم استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات في الشرق الأوسط عن طريق إثراء المحتوى العربي في استمرارية الاعمال وتنفيذ عدة مشاريع لقطاعات مختلفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك المشاركة في الندوات والمؤتمرات العالمية ونشر المحتوى العلمي في عدة كتب مجلدات عالمية.

ويعتبر رياض أحد العلماء المصريين الذين شاركوا في مؤتمر “مصر تستطيع بعلمائها” الذي نظمته وزارة الهجرة تحت رعاية رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي.

وقدم المهندس أحمد رياض ومؤسس أكاديمية “استمرارية”، منحة علمية تدريبية معتمدة من إنجلترا لـ 10 شباب من خريجى البرنامج الرئاسي و5 طلاب من أوائل الجامعات، علي نفقته الخاصة، وذلك تنفيذا لتوصيات مؤتمر ” مصر تستطيع “، إيمانا منه بأهمية بناء كوادر مصرية متخصصة في مجالات استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية وإدارة الطوارئ والكواث والتي تهدف لتعزيز قدرة الدولة ومؤسساتها على مواجهة الكوارث والطوارئ والتعاطي معها بأساليب علمية ممنهجة.