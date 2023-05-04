أول قرار من «حماية المستهلك» بشأن محطات الوقود ومواقف السيارات بعد تحريك أسعار السولار

كشفت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك تفاصيل خطة الجهاز لمراقبة محطات الوقود ومواقف السيارات في المحافظات المختلفة بالتعاون مع قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ومباحث التموين والمرور بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بإضافة جنيه واحد على اللتر.

ووفقا للمصادر، فإن الجهاز سيقوم بمتابعة العمل داخل محطات الوقود بكافة أنواعها من حيث داوم الاستمرار في بيع المنتجات البترولية أو عدم الامتناع عن البيع بغرض الاحتكار بالإضافة إلى متابعة البيع بالأسعار الرسمية المعلنة من قبل الدولة.

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية اجتمعت أمس الأربعاء الموافق 3 / 5 / 2023 لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنه فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الجهاز سيقوم أيضا بالتفتيش على مواقف سيارات الأجرة للتأكد من عدم استغلال السائقين من تحريك أسعار السولار وعدم زيادة التعريفة المقررة بين المحافظات وداخل المدن، والصادرة بقرارات الساداة المحافظين.

وأشارت إلى أنه في حال وجود مخالفات من محطات الوقود يتم تحرير المحاضر اللازمة بالاشتراك مع مباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين للبيع بأزيد من الأسعار الرسمية والتي تصل عقوبتها إلى 2 مليون جنيه مصر.

ولفتت إلى أن الجهاز سيقوم بالاشتراك مع مباحث المرور لتحرير محاضر للسائقين الذين يقومون برفع أسعار التعريفة المقررة للنقل ويصل الأمر إلى سحب تراخيص السيارات وتحرير المحاضر اللازمة بواسطة أعضاء الجهاز مما يحملون صفة الضبطية القضائية.

جدير بالذكر أن اللجنة قررت أيضا تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن .