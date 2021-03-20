أول قارة تسجل أكثر من مليون وفاة بفيروس كورونا في العالم.. تعرف عليها

سجلت أوروبا منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد 37 مليونًا و221978 حالة إصابة على الأقل، ومليونًا و62 وفاة وفقًا لإحصاء أعدته وكالة رويترز.

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ “كوفيد- 19” في منطقة أوروبا حاجز المليون، أمس الجمعة، في الوقت الذي تسعى فيه الدول لتوسيع حملة التطعيم باللقاحات للتغلب على سلالات جديدة تنشر موجة ثالثة للعدوى قد تدفع المستشفيات مجددًا إلى طاقاتها القصوى.

وسجلت أوروبا منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد 37 مليونًا و221978 حالة إصابة على الأقل، ومليونًا و62 وفاة، وفقًا لإحصاء أعدته وكالة “رويترز”.

وتمثل الوفيات بالمنطقة، التي تضم 51 دولة، نحو 35.5% من إجمالي الوفيات بالفيروس في العالم، و30.5% من مجموع الإصابات. وتضم المنطقة الأوروبية روسيا وبريطانيا والدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودولًا أخرى.

وقدَّم الاتحاد نحو 12 جرعة لقاح لكل 100 فرد متراجعًا عن الولايات المتحدة التي سجلت زهاء 34 جرعة لكل مئة شخص، وفقًا لبيانات موقع “أور وورلد إن داتا”.

إصابات كورونا حول العالم

بلغ عدد إصابات فيروس كورونا المستجدّ “كوفيد- 19″ نحو 122.07 مليون شخص حول العالم، بينما وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس لنحو 2.82 مليون حالة وفاة، وفقًا لإحصاء أعدّته رويترز.

وينتشر الفيروس في أكثر من 210 دولة ومنطقة، وكان قد تم اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين خلال ديسمبر 2019.

وتعدّ الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول إصابة بالفيروس، حيث يبلغ عدد الإصابات بها لنحو 29.710332 مليون شخص، بينما وصل عدد الوفيات بها لنحو 539.716 ألف حالة وفاة، يليها البرازيل بنحو 11.780820 مليون إصابة بالفيروس، نتج عنها 287.499 ألف حالة وفاة، ثم الهند بنحو 11.514331 مليون مصاب، وعدد وفيات 159.370 ألف.

وتعتبر العراق أكبر الدول العربية التي يوجد بها عدد إصابات بفيروس كورونا، وذلك بنحو 784.716 ألف إصابة، وعدد وفيات 13.937 ألف وفاة، تليها الأردن بنحو 521.461 ألف إصابة بعدد وفيات 5701 وفاة، ثم المغرب بعدد إصابات 491.019 ألف إصابة، بنحو 8755 وفاة، والإمارات بنحو 436.625 ألف مصاب، وعدد وفيات 1428 وفاة.