ثقافة وفنون

أول فيلم ثلاثي الأبعاد .. جيهان خليل تنتظر عرض فيلم «اليوم 13» قريبا

بطولة كل من دينا الشربيني وشريف منير وجيهان خليل وأحمد داوود وجمانة مراد أحمد زاهر ومحمود عبدالمغني
رحاب صبحي 7:55 م, الأحد, 11 يوليو 21 7:55 م, الأحد, 11 يوليو 21

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انتهت الفنانة جيهان خليل من تصوير فيلمها الجديد ( اليوم 13)، وهو أول فيلم مصري ثلاثي الأبعاد بالكامل من إنتاج شركة أوسكار وائل عبدالله ، ومن تأليفه وإخراجه، وأيضا وهو من بطولة كل من دينا الشربيني وشريف منير وجيهان خليل وأحمد داوود وجمانة مراد أحمد زاهر وأروى جودة ومجدي كامل ومحمود عبدالمغني ونسرين أمين وفيدرا والعديد من النجوم، وتلعب فيه دور مريم وهو ينتمي لنوعية أفلام الرعب، وتظهر فيه جيهان خليل في مراحل مختلفة من العمر من المراهقة وحتى السيدة العجوز، كما سيتم تحديد موعد عرضه قريبًا.

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وقدمت جيهان في رمضان من خلال مسلسلات لحم الغزال، والذي لعبت فيه دور زينة مع النجوم غادة عبدالرازق  وشريف سلامة وعمرو عبدالجليل فى (أحسن أب) في دور ضحى مع علي ربيع وسامي مغاوري، وقبلها في (خماسية ورا كل باب) مع النجمة صابرين، في اول  حدوتة عربية عن الكورونا.

وكانت جيهان شاركت  في العرض الخاص لفيلم ( البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين) للمنتج وائل عبد الله والسيناريست أيمن وتار والمخرج أحمد الجندي وبطولة النجوم كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني وغادة عادل  وبيومي فؤاد ، والذي كان العرض الإفتتاحي لمجمع سينمات جالاكسي الجديدة  بالمعادي وهو الإفتتاح الذي شارك فيه نجوم مصر والوطن العربي.

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جيهان خليل

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بقلم رحاب صبحي

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