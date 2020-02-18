أول فيديو لحادث صدم لصوص لفرد شرطة أنقذ سيدة من السرقة بالقاهرة

وصفت وزارة الداخلية، موقف مساعد الشرطة بأنه "عمل بطولي وشجاع"، مضيفة أنه كاد يفقد حياته ثمنًا لإقدامه في أداء الواجب.

تنشر “المال”، أول فيديو لحادث صدم لصوص أحد أفراد الشرطة بمديرية أمن القاهرة، بمركبة “توكتوك”، أثناء ملاحقته لهما، عقب سرقتهما هاتف محمول من إحدى السيدات بمنطقة البساتين، ما أدى لإصابته ونقله للمستشفى.

تفاصيل الحادث

التفاصيل، بدأت أثناء مشاهدته لشخصين يستقلان “توك توك”، محاولين سرقة الهاتف المحمول من إحدى السيدات بمنطقة البساتين، فتصدى لهما ما جعل قائد المركبة يصدمه من أجل الهروب، وأسفر عن إصابات متفرقة له بالجسم، ونقل للمستشفى.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه أثناء أداء خدمة مساعد الشرطة رضا سيد إبراهيم موسى بمنطقة البساتين، شاهد إحدى السيدات بالطريق العام، أثناء سيرها ومحاولة شخصين يستقلان مركبة “توك توك”، خطف هاتفها المحمول، ولاذا بالفرار فاستغاثت بالمارة.

وعلى الفور، تصدى مساعد الشرطة المعين خدمة بذات المنطقة، بالتصدى لمركبة “التوك توك” لاستيقافها وضبط مستقليها.

ضبط اللصوص

اللصوص

وحاول قائد المركبة الهروب فصدمه، مما أسفر عن إصابة مساعد الشرطة بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأضافت أن فردي شرطة من قوة مباحث قسم شرطة البساتين والمعينين بخدمة الطوف الأمني بطريق الأوتوستراد، تمكنا من ضبط المتهمين.

واتضح أنهما عاطلين، مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة، وعثر بحوزتهما على الهاتف المحمول المستولي عليه.

الداخلية: موقف شجاع وبطولي

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وصدمهما لمساعد الشرطة خشية ضبطهما، وبسؤال المجني عليها اتهمتهما بسرقتها.

واتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق معهما.

ووصفت وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- موقف مساعد الشرطة بأنه “عمل بطولي وشجاع”، مضيفة أنه كاد يفقد حياته ثمنًا لإقدامه في أداء الواجب.