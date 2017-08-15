أول فوج حجاج يغادر ميناء نويبع البحري

نادية صابر: صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بميناء نويبع اليوم استعدادا لمغادرة أول فوج من حجاج البر وذلك على متن العبارتين برنسيسة وسينا وعلى متنهم 1000 حاج و 24 باص حج. وتم التنسيق بين محافظة جنوب سيناء وإدارة المرور لمتابعة خط سير الأتو

نادية صابر:

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بميناء نويبع اليوم استعدادا لمغادرة أول فوج من حجاج البر وذلك على متن العبارتين برنسيسة وسينا وعلى متنهم 1000 حاج و 24 باص حج.

وتم التنسيق بين محافظة جنوب سيناء وإدارة المرور لمتابعة خط سير الأتوبيسات وحل أى مشاكل خاصة بالأتوبيسات أثناء مرورها بالكمائن وتوجيهها إلى قرية الحجاج بعد أخذ أرقام الأتوبيسات على أن يتم تفويج الأتوبيسات للميناء طبقا لأولوية الوصول وطاقة العبارات.

والالتزام بتواجد عدد ( 2 ) سيارة إسعاف مجهزة داخل الميناء وعدد ( 1 ) سيارة اسعاف مجهزة بقرية الحجاج مع تواجد عدد ( 5 ) أطباء متواجدين بصفة مستمرة فى رحلات الذهاب و العودة و الالتزام بتطعيم الحجاج داخل الحجر الصحى فى حالة عدم وجود شهادات مع الحجاج بالتطعيم و توفير عدد ( 2 ) كرسى متحرك لكبار السن.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بضرورة التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لتيسير كافة الإجراءات وتذليل جميع العقبات والصعوبات وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

مع التأكيد على الالتزام بالإعداد المسموح بها على متن العبارات وتبخير العبارات قبل المغادرة وإنهاء إجراءات التفتيش البحرى للتأكد من سلامة العبارات وصلاحيتها للإبحار وتوافر كافة اشتراطات التأمين والسلامة البحرية.

وأضاف يوسف أن ميناء نويبع استقبل صباح اليوم السفينة سينا وعلى متنها 281 راكبا و13 برادا و16 تريلا و12 سيارة بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهم 312 راكبا و12 برادا و11 تريلا و6 سيارة، فيما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 90 راكبا و19 برادا و6 تريلا و8 سيارة .

