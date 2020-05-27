أول فندق بالأقصر يحصل على شهادة السلامة الصحية.. وانضمام آخر في السخنة

العدد الإجمالي يرتفع إلى 78 فندقًا

قالت وزارة السياحة، في بيان، منذ قليل، إنها سلّمت فندق «إيميلو» شهادة السلامة الصحية للتشغيل واستقبال النزلاء، وذلك بعد استيفاء الضوابط التى وضعتها الوزارة وأقرّها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

كما أعلنت وزارة السياحة انضمام فندق جاز ليتل في العين السخنة لقائمة الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية ليرتفع إجمالي الفنادق إلى 78 فندقًا، وفقًا لما أعلنه عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية.

وناشد وزارة السياحة المواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.