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أول طائرة قطرية تعبر أجواء السعودية ومصر.. مسؤول كبير يزور القاهرة

لافتتاح فندق «سانت ريجيس»
المال - خاص 8:50 م, الثلاثاء, 5 يناير 21 8:50 م, الثلاثاء, 5 يناير 21

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وصل وزير المالية القطري علي بن شريف العمادي إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، في زيارة تستغرق عدة ساعات.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن العمادي جاء على رأس وفد بطائرة خاصة من الدوحة، وهي أول طائرة قطرية تعبر الأجواء السعودية والمصرية بشكل مباشر من العاصمة القطرية منذ منتصف عام 2017.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن الوزير القطري سيشارك خلال زيارته لمصر في افتتاح فندق «سانت ريجيس» على كورنيش نيل القاهرة والمملوك لشركة الديار القطرية.

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وأضافت أنه سيعود مساء اليوم أو في ساعة مبكرة من صباح غد الأربعاء إلى الدوحة.

وحصلت شركة الديار القطرية المالكة لفندق «سانت ريجيس» على كورنيش نيل القاهرة، والذي يقع في مكان مميز بين المتحف المصري وجامعة الدول العربية، على رخصة التشغيل وتجهز لافتتاح الفندق.

وكانت تراخيص أخرى واشتراطات الحماية المدنية قد عطّلت افتتاح الفندق أكثر من 6 سنوات.

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وتبلغ استثمارات المشروع أكثر من 1.3 مليار دولار ويضم برجين بإجمالي 515 وحدة بإجمالي مساحة 9360 متراً مربعاً.

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بقلم المال - خاص

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