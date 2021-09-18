أول صندوق ديون خاص عالمي لـ«أليانز للتأمين» ينجح في جمع 500 مليون يورو

أعلنت شركة أليانز جلوبال أنفستورز التابعة لمجموعة “أليانز للتأمين” اليوم عن الإغلاق الأول لصندوق أليانز العالمى المتنوع للديون AGDPDF، ويسمح الصندوق للمستثمرين المؤسسيين لأول مرة بالاستثمار بالاشتراك مع أليانز في برنامج الدين الخاص العالمي، وحظى هذا الصندوق باهتمام كبير من المستثمرين، وكان أول إغلاق له بعد شهرين فقط من إطلاقه بالتزامات تتجاوز 500 مليون يورو في نهاية أغسطس الماضى، ويبلغ الحجم المستهدف للصندوق 1.5 مليار يورو.

أليانز تتوسع فى الاستثمار فى الديون الخاصة

وباعتبارها واحدة من أكبر المؤسسات الاستثمارية على مستوى العالم، تستثمر أليانز نيابة عن شركات التأمين التابعة لمجموعة أليانز للتأمين في الديون الخاصة لأكثر من عقد من الزمان، وخلال هذا الوقت قامت الشركة ببناء محفظة متنوعة للغاية عبر مختلف القطاعات والمناطق بقيمة 20 مليار يورو من الأصول الخاضعة للإدارة، ولأول مرة يتمتع المستثمرون المحترفون بفرصة الانضمام إلى شركات التأمين الخاصة بأليانز في برنامج الديون الخاصة بالمجموعة.

سوف يسعى الصندوق إلى تحقيق التزامات الصناديق الأولية والاستثمارات المشتركة على الصعيد العالمي ، وسوف يستثمر في مديري الصناديق الرائدين الذين يتمتعون بسجل حافل بالإنجازات، ستوفر الشركة ما لا يقل عن 50% من رأس المال المستثمر في كل معاملة من الصندوق وبالتالي ضمان التوافق القوي للمصالح.

الصندوق يستثمر فى أوروبا وأمريكا الشمالية

سوف يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في ديون الشركات المتوسطة في أمريكا الشمالية وأوروبا، والهدف من الاستراتيجية هو بناء محفظة متنوعة بشكل جيد عبر المناطق الجغرافية والقطاعات والسنوات وأنواع الشركات من أجل تقديم عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر مع عائد نقدي كبير.

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت أليانز كابيتال بارتنرز ، وهي جزء من أليانز جلوبال إنفستورز ، صندوق أليانز للأسهم الخاصة الذي يسمح للمستثمرين بالمشاركة في برنامج الأسهم الخاصة لشركة أليانز، وتقدم الشركة مجموعة واسعة من حلول الاستثمار البديلة، وهى تدير 88 مليار يورو من الأصول.