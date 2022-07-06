أولى شحنات القمح الأسترالي تصل ميناء الدخيلة منتصف يوليو

لأول مرة خلال العام الجاري قامت شركتان من القطاع الخاص بالتعاقد على استيراد القمح الاسترالي، والذي يعد أحد أهم البدائل للسوقين الروسي والأوكراني في استيراد القمح للسوق المصرية.

وحسب بيانات ميناء الإسكندرية، فمن المقرر أن تقوم ميناء الدخيلة باستقبال شحنتين من القمح الاسترالي بواقع 60 ألف طن عبر سفينة ” ” INCE ANADOLU والتي تعد أحد أهم ناقلات الصب الجاف وتقوم بالابحار تحت علم بنما وتم بنائها في عام 2009 ، وتبلغ قدرتها الاستيعابية 76619 طنًا من الوزن الساكن وتبلغ مسودتها الحالية 12.3 مترًا، و يبلغ طولها الإجمالي 225 مترا وعرضها 32.2 مترا .

وتقوم شركة تريد لايت بواقع 35 ألف طن، بينما تقوم الشركة العربية للمطاحن والصناعات الغذائية باستيراد الشحنة الثانية بنحو 25.5 ألف طن.

وحسب مصدر مسئول بإحدى شركات الشحن والتفريغ فإن تلك الشحنات أولى الشحنات المستوردة من القمح من أستراليا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية خلال فبراير الماضي.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت، أن قيمة واردات مصر من القمح سجلت 2,4 مليار دولار خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الماضي 2021 مقابل 2,9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة انخفاض قدرها 16,2%.

وبلغت كمية واردات مصر من القمح 6,1 مليون طن خلال الـ 11 شهرًا الأولى من عام 2021 مقابل 11,8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة انخفاض قدرها 48,4%.

وتصدرت روسيا قائمة أعلى 10 دول استوردت مصر منها القمح خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2021، حيث سجلت قيمة واردات مصر منها 1,2 مليار دولار وبكمية بلغت 4,2 مليون طن، بنسبة 69,4 % من إجمالي كمية واردات مصر من القمح.

وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بقيمة 649,4 مليون دولار، وبكمية 651,4 ألف طن بنسبة 10,7%، ثم رومانيا بقيمة 407,7 مليون دولار، وبكمية 387,2 ألف طن بنسبة 6,2%، ثم أستراليا بقيمة 105,5 مليون دولار، وبكمية 190,2 ألف طن بنسبة 3,1%، ثم فرنسا 63,8 مليون دولار، وبكمية 63 ألف طن بنسبة 1%.

ثم ليتوانيا بقيمة 16,9 مليون دولار، وبكمية 61 ألف طن بنسبة 1%، ثم مالديف بقيمة 3,6 مليون دولا، وبكمية 20 طن، ثم كندا بقيمة 1,8 مليون دولار، وبكمية 517 ألف طن بنسبة 8,5%.

ثم الصين 843,2 ألف دولار، وبكمية 3 آلاف طن بنسبة 0,05%، وأخيراً كوريا الجنوبية 280,6 ألف دولار، وبكمية 100 طن.

ووفقاً لبيانات “الإحصاء”، بلغت قيمة واردات شراء القمح من الخارج في عام 2020 نحو 3.210 مليار دولار لاستيراد كميات بلغت 12.885 مليون طن.

وتمثلت أبرز 10 دول تعاقدت معها مصر لاستيراده بين فرنسا وليتوانيا والولايات المتحدة وأستراليا وأوكرانيا وروسيا ورومانيا وبلغاريا.

واستحوذت روسيا على المركز الأول بإجمالي واردات 7.795 مليون طن تلتها في المركز الثاني أوكرانيا بكميات 3.167 مليون ، ثم فرنسا ووردت كميات 809.567 ألف طن ، ثم رومانيا بكميات 601.522 ألف.

ثم أستراليا التي وردت كميات 228.999 ألف طن، ثم بلغاريا ووردت كميات قدرهت 78.951 ألف طن.

ثم الولايات المتحدة ووردت 74.668 ألف طن ، ثم ليتوانيا بكميات 69.120 الف طن ثم كندا بكميات 36.083 ألف طن ثم المجر بكميات 23.599 ألف طن.