أول ساعة ذكية في العالم بطريقة برايل

وكالات:يوجد أكثر من 280 مليون شخص فاقد للبصر حول العالم، وهو ما دفع شركة "دوت إنكوربوريشن" الكورية الجنوبية لابتكار ساعة ذكية تسمى "دوت ووتش" تعمل بطريقة "برايل".وتعرض ساعة "دوت" معلومات باستخدم 4 خلايا نقاط "برايل" نشطة، ويمكن للمستخدمين التنويع في سرعاتها، كما تتصل الساعة بالجوال من خلال خا

وكالات:

يوجد أكثر من 280 مليون شخص فاقد للبصر حول العالم، وهو ما دفع شركة “دوت إنكوربوريشن” الكورية الجنوبية لابتكار ساعة ذكية تسمى “دوت ووتش” تعمل بطريقة “برايل”.





وتعرض ساعة “دوت” معلومات باستخدم 4 خلايا نقاط “برايل” نشطة، ويمكن للمستخدمين التنويع في سرعاتها، كما تتصل الساعة بالجوال من خلال خاصية “بلوتوث” ويمكن أن تتلقى أي رسالة نصية من تطبيق أو خدمة ما.

ويمكن للمستخدمين من فاقدي البصر إرسال رسائل بسيطة بأزرار على أحد الجانبين كما تدعم الساعة إمكانية تطوير تطبيقات أو تحديثها.