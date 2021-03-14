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أول رد من محمد رمضان على عمرو أديب ولبنى ونس‎

عقب اتهامه بالتسبب في إصابة الفنان يوسف عمر بحروق أثناء مشاركته تصوير أحد الإعلانات
المال - خاص 11:12 م, الأحد, 14 مارس 21 11:12 م, الأحد, 14 مارس 21

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علق الفنان محمد رمضان الأحد، على اتهامه بالتسبب في إصابة الفنان يوسف عمر نجل الفنانة لبنى ونس بحروق أثناء مشاركته تصوير أحد الإعلانات..

ونشر الفنان صورة له يظهر فيها حجم الإصابة الذي تعرض لها خلال التصوير، وتظهر حروقا في ظهره.

وكتب على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: دي إصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تماماً ومنهم عمرو أديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس ألف حمد لله على سلامتك يا يوسف وشكراً لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم والحمد لله لم انقطع عن تصوير أعمالي”.

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كانت لبنى ونس، كتبت في وقت سابق عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”: “أنا هتكلم هنا لمرة واحدة منعا للغط وكتر القيل والقال، شكرا لكل الناس اللي اهتمت عشان يوسف مش عشان الموضوع فيه اسم محمد رمضان”.

وأضاف: “لان احنا اصلا مشكلتنا مش مع محمد رمضان بأكد أنا معنديش أي مشكلة مع محمد رمضان، في الآخر هو ممثل زي يوسف بالظبط وغير مسؤول عن اللي حصل لابني، مش هو اللي حط القنبلة ولا مسئول عنها”.

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والجمعة نشر محمد رمضان فيديو عبر موقع التواصل الأجتماعي«فيسبوك» يوضح آثار الإصابة والجروح التي تعرض لها.

وعلق مع الفيديو قائلًا: الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة ولكن الحمد لله الأهم أن الشغل يوصلكم حقيقي.

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بقلم المال - خاص

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