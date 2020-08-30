أول رد من «كيونت» على واقعة القبض على رئيسها في مصر

تبرأت شركة كيونت للتسويق الشبكي والبيع المباشر عبر شبكة الإنترنت من وجود أي علاقة بينها وبين شخص يدعي أحمد عماد الدين مراد تم القبض عليه منذ أيام من السلطات المصرية، بحجة كونه رئيس الشركة في مصر.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة وحصلت “المال” على نسخة منه، نفت كيونت قيامها بتغيير اسمها إلى شركة دوبلي المتخصصة في مجال التسويق الإلكتروني والاسترداد النقدي.

وأكدت الشركة أن مراد لم يكن يوما موظفا في كيونت بل كان يعمل مسوقا مستقلا لمنتجات وخدمات كيونت، وتم إلغاء عضويته في الشركة وإنهاء تعامله معها كمسوق مستقل 5 أعوام وليس له علاقة بكيونت لا من قريب أو بعيد.

يذكر أن كيونت تأسست في مدينة هونج كونج عام 1998 وتعمل في مجال التجارة الإلكترونية والبيع المباشر.