اتصالات وتكنولوجيا

أول رد من فيسبوك على تعطل واتس آب وإنستجرام وماسنجر

الشركة: نعتذر عن أي إزعاج
المال - خاص 12:06 ص, السبت, 20 مارس 21 12:06 ص, السبت, 20 مارس 21

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قال متحدث باسم شركة فيسبوك إن مشكلة فنية تسببت في صعوبة وصول الأشخاص إلى بعض خدمات فيسبوك أمس، ولقد حللنا هذه المشكلة للجميع، ونعتذر عن أي إزعاج.

وأكد في بيان أن عددًا من خدمات الشركة كان يعاني عدة مشكلات تقنية تعليقًا على الشكاوى المتواصلة من نحو مليون فرد في أنحاء العالم من أعطال بالتطبيقات الثلاثة المملوك للشركة وهي واتس اب وإنستجرام وماسنجر.

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وكان عطل فني قد ضرب منصات شركة فيسبوك، وهي: واتساب وماسنجر وإنستجرام، بحسب شكاوى لآلاف المستخدمين يوم الجمعة، وفقًا لموقع Downdetector واستمر العطل علي مستوى العالم لمدة ساعة تقريبا، إلا أن عاودت الخدمة تدريجيًا إلي طبيعتها مرة اخرى.

وتصدرت هاشتاجات “WhatsApp” و”#instagramdown” قائمة الأكثر تداولا في العالم.

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بقلم المال - خاص

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