أول رد من شركة «القرى الذكية» على واقعة تسريب الغاز

أعلنت شركة القرى الذكية في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن سبب انبعاث رائحة الغاز التي انتشرت اليوم ترجع لوجود مواد تضاف إلى الغاز الطبيعي والذي يجري نقلها عبر شركة غاز مصر الواقعة بالمخازن في منطقة أبو رواش والكائنة بالمنطقة المجاورة للسور الخلفي خارج القرية الذكية.

وأوضحت الشركة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الحماية المدنية وهيئة الإسعاف المصرية كإجراء وقائي والتواصل مع جميع الجهات الواقعة داخل القرية الذكية لاتباع تعليمات الصحة والسلامة المهنية.

وأوضحت شركة غاز مصر أنه لا تسريب غاز فى منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها وأن الرائحة المنتشرة هى خاصة بمواد الرائحة التى تضاف إلى الغاز الطبيعى والتى يجرى نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش.