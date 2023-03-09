أول رد من «ريلمي» علي حقيقة خروجها من مصر

أكدت شركة “ريلمي” الصينية للهواتف، استمرارها في تقديم خدماتها ومنتجاتها من الهواتف الذكية وملحقاتها لعملائها، وأنه لا صحة لما أثير عن تخارجها من السوق المصرية.

وأوضحت “ريلمي” في بيان صحفي اليوم أن أعمالها المختلفة، لم تتأثر بأي تداعيات خلال الفترة الماضية، وأن استثماراتها بالسوق المصرية مستمرة، كونها واحدة من أهم الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمار لعلامتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت إلى أن جميع فروعها المنتشرة في مختلف محافظات مصر تعمل بشكل طبيعي جدا، وأنها مستمرة في ضخ الاستثمارات في مصر، ولا صحة على الإطلاق لما أثير من شائعات حول خروجها من السوق المصرية.

وأكدت “ريملي” أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد مروجي الشائعات والأخبار المغلوطة عن الشركة والسوق المصرية، التي تعتبرها مصدر ثقة بفضل الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة المتوفرة فيها.

كما نوهت بأنها ملتزمة بتقديم منتجاتها المتنوعة من الهواتف الذكية وملحقاتها المختلفة وخاصة خدمات ما بعد البيع لتحقيق رضاء عملائها وتعزيز تواجدها واستمرارها في السوق المصرية، خصوصا مع وجود خطط توسعية للشركة خلال الفترة المقبلة.

وأهابت “ريلمي” بوسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية، واستيفاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية التي تتيحها الشركة لكل عملائها والمهتمين بأعمالها في السوق المصرية.