رياضة

أول رد فعل رسمي من الزمالك بعد قرار منع القيد لفترتين

تعد اللجنة جماهير الزمالك بالحفاظ على كيان الفريق
إسلام مصطفى 11:18 م, الخميس, 7 أكتوبر 21 11:18 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

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صدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بيانًا بعد قرار منع القيد لفترتين الصادر من جانب المحكمة الرياضية الدولية «كاس».

وجاء بيان الزمالك الصادر منذ قليل كالتالي:

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب منذ الوهلة الأولى لتوليها المسئولية المواجهة وعدم إخفاء الحقائق عن الجماهير.

ومن هذا المنطلق ورغم استلام اللجنة للنادي وعليه قضايا – 17 قضية دولية ما بين الفيفا ومحكمة التحكيم الدولية الرياضية – إلا أنها تعاملت مع الأمر الواقع بالمواجهة وعدم إخفاء الحقائق ودون مواربة.

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وتخص اللجنة بالذكر قضية إيقاف القيد عن النادي لفترتين بسبب توقيع اللاعب حسام أشرف لأكاديمية كاميرونية بجانب توقيعه للزمالك في وقت سابق بعلم المسئولين عن النادي في هذا التوقيت وفقا لأقوال اللاعب نفسه.

وتداخلت اللجنة مع محكمة التحكيم الرياضي «كاس» ودافعت عن حق النادي قبل أن تتخذ المحكمة قرارها اليوم باستمرار قرار وقف القيد مع تخفيض العقوبة المالية الموقعة على النادي من 4 ملايين دولار إلى 200 ألف دولار فقط.

وحتى تطمئن اللجنة جماهير الزمالك في كل الأنحاء على مستقبل الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد إذ تؤكد اللجنة أنها استطاعت إضافة 4 لاعبين للقوة الضاربة للفريق في الموسم الجديد رغم الظروف الصعبة السابقة على رأسهم اللاعب الموهوب مصطفى فتحي العائد من إعارة من سموحة وعمر السعيد العائد من الجونة ومحمد أوناجم العائد من الوداد البيضاوي المغربي ورزاق سيسيه العائد من الاتحاد السكندري بعد الاطمئنان على كامل سلامته من الجراحة التي أجراها مؤخرا وسيعود اللاعب خلال أيام ويخضع للفحص الطبي من جديد.

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وذلك إلى جانب عودة عبد الله جمعة في ثوبه الجديد بعد أن استعاد اللاعب فورمته وتركيزه من جديد بعد حل مشاكله.

كل هذا رغم ظروف عدم القيد الحالية وهي الظروف الخارجة عن إرادة اللجنة والتي وجدت نفسها فيها فجأة ودون مقدمات.

وتعد اللجنة جماهير الزمالك بالحفاظ على كيان الفريق وقوامه الأساسي في الفترة المقبلة من أجل ضمان المنافسة على البطولات القادمة.

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بقلم إسلام مصطفى

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