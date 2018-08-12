أول ردة فعل لسائقي أوبر بعد إطلاق برنامج تمويل السيارات

سمية كمالترصد "المال" ردود أفعال سائقي أوبر علي برنامج التأجير التمويلى الذى أطلقته الشركة يوم الأربعاء الماضي، بالتعاون مع شركتى "ناسيتا أوتوكير" لصيانة السيارات و"إنماء" للتأجير التمويلى.وعبّر سائقو "أوبر" عن غضبهم تجاه الشروط التي تضعها الشركة، ومنها تسديد الأقساط على ثلاث سنوات، وأن يتم سدا



سمية كمال

ترصد “المال” ردود أفعال سائقي أوبر علي برنامج التأجير التمويلى الذى أطلقته الشركة يوم الأربعاء الماضي، بالتعاون مع شركتى “ناسيتا أوتوكير” لصيانة السيارات و”إنماء” للتأجير التمويلى.

وعبّر سائقو “أوبر” عن غضبهم تجاه الشروط التي تضعها الشركة، ومنها تسديد الأقساط على ثلاث سنوات، وأن يتم سداد 30% من سعر السيارة، وألا يتعدي العميل في السير بالسيارة 7500 كم شهريًا بمعدل 90000 كم سنويًا، ويتم التأكد من معدل السير شهريًا في فروع “ناسيتا”.

يشار إلى أن البرنامج يستهدف تمويل شراء من 250 إلى 300 سيارة قبل نهاية العام الحالى كمرحلة أولى من موديلات شيفروليه أفيو وبى واى دى بـ45 مليون جنيه من الصندوق المصرى السعودى للتنمية.

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