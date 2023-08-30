أول دفعة من «شيرى تيجو 8» المجمعة تسلم للموزعين نهاية الأسبوع الحالى

تستعد مجموعة «جى بى غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، وشيري، ومازدا، وجريت وول، وشانجان» لتسليم موزعيها المعتمدين أول دفعة من طرازات «شيرى تيجو 8» المجمعة محليًّا نهاية الأسبوع الحالى أو المقبل على أقصى تقدير.

كانت مجموعة «غبور أوتو» أعلنت عن اعتزامها بإطلاق «شيرى تيجو 8» ذات النسخة المجمعة محليًّا نهاية الأسبوع الحالى.

قال محمد فتحي، أحد تجار السيارات، إن الوكيل المحلى لـ«شيري» أبلغ بعض موزعيه عن استعداده لتقديم أول حصة من طرازات «تيجو 8» ذات النسخة المجمعة محليًا والتى أسعارها ستتخطى حاجز المليون جنيه للفئة الأعلى فى السوق المحلية.

وأضاف أن موزعى «شيري» بدأوا يبادورن بالحجز على طرازات «تيجو 8» المجمعة محليًا من قبل التجار دون تحديد سعر نهائي، لحين الكشف عن المبالغ المالية الرسمية للفئات من قبل الوكيل المحلى.

وأشار إلى أن العامل السعرى ومدى توافر الكميات التى سيتم إنتاجها وطرحها من «تيجو 8» ستعد العامل الرئيسى فى مدى تنافسيتها محليًا، خاصة مع ضعف المعروض من فئة الطرازات الرياضية كبيرة الحجم ذات الـ8 مقاعد.

وتتوافر النسخة المستوردة من «تيجو 8» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى “تيربو”، يخرج قوة قدرها 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

تقدم سيارات شيرى تيجو 8 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «4 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكترونى للفرامل، ونظام التحكم فى الجر، وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد إلكترونية».

وزودت ببعض التجهيزات والكماليات، ومن أبرزها «مصابيح أمامية هالوجين مزودة بخاصية تعديل مستوى الإضاءة كهربائيًّا، وإضاءة نهاريةLED، وكاميرا خلفية، ومانع تشغيل المحرك، وشبكة أمامية من الكروم، وحامل سقف، ومرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية، جهاز تحذير المسافة الأمامية والخلفية، وكاميرا بتقنية 360 درجة، خاصية التسخين فى المقاعد الأمامية، طى المرايات الجانبية كهربائيًا، وجنوط رياضية 18 بوصة».

وتحتوى السيارة على بعض الكماليات الأخرى، ومنها «عجلة القيادة متعددة المهام مكسوة بالجلد، وتكييف هواء، وسخانات بالزجاج الخلفي، وشاشة عدادات 7 بوصة، ومدخل USB، وإمكانية تعديل مستوى المقاعد الأمامية، وغيرها».