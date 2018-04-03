أول حوار مجتمعى حول الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية

■ سحر نصر: يتم وضعها بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل ■ إعداد حزمة تشريعات إلزامية فى قطاع التأمين ■ التحول إلى الرقابة على أساس التقنيات الحديثة ■ تتبنى إعداد جدول لتنويع المنتجات التأمينية ■ إعفاء «متناهى الصغر» من رسوم الإشراف ■ استغلال التكنولوجيا لزيادة الوعى التأمينىالشاذ

■ سحر نصر: يتم وضعها بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل

■ إعداد حزمة تشريعات إلزامية فى قطاع التأمين

■ التحول إلى الرقابة على أساس التقنيات الحديثة

■ تتبنى إعداد جدول لتنويع المنتجات التأمينية

■ إعفاء «متناهى الصغر» من رسوم الإشراف

■ استغلال التكنولوجيا لزيادة الوعى التأمينى

الشاذلى جمعة

أطلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية (2018/ 2022) أول أمس.

وطالبت الوزيرة جميع المهتمين بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بالمشاركة ومناقشة الإستراتيجية، حتى يتم التوصل إلى أفضل صياغة ممكنة تلبى كل احتياجات العاملين بالقطاع، ويتسنى للقطاع المالى غير المصرفى القيام بدوره فى دعم الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن تحسين بيئة الاستثمار ليس مرتبطا فقط بسن قوانين الاستثمار والشركات وسوق المال، فتوفير التمويل أمر شديد الأهمية لدعم بيئة الاستثمار.

وأوضحت أن الإستراتيجية متفقة مع البرنامج الرئاسى، (-2018 2022)، سواء من جهة التوقيت والمضمون، معلنة أنه سيتم إنشاء لجنة قومية لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية، وستتألف اللجنة من ممثلين عن الهيئات والجهات والأطراف ذات الصلة، لتحقيق التواصل بين تلك الجهات فى عملية التنفيذ، وتسهيل أى معوقات قد تنشأ أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى إصدار تقرير متابعة سنوى للإستراتيجية.

وأكدت أن الحكومة لن تنفرد بوضع أو تفعيل الإستراتيجية، بل سيتم ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال ومؤسسات التمويل الدولية، والجهات المانحة والجمعيات التنموية والخيرية ومؤسسات التوعية والتدريب، وعلى رأسها الجامعات ووسائل الإعلام، مشيرة إلى أهمية مشاركة وانخراط كل الأطراف ذوى الصلة بالقطاع فى تنفيذ هذه الإستراتيجية والإضافة إليها، بما ينعكس على تحقيق الصالح العام ويعود بالنفع على المجتمع ككل.

ودعت إلى تشكيل فريق عمل من الحضور لدعم أنشطة ريادة الأعمال، وهو أحد أهم أشكال الشمول المالى.

وقال “عمران” إن الغرض الرئيسى من الإستراتيجية هو خلق قطاع مالى غير مصرفى محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالى، وهذا يمكن تحقيقه من خلال تسهيل فرص التمويل للمشروعات القومية والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين المرأة والشباب.

وأضاف أن إنشاء وتشغيل السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة ساهم فى دعم نشاط التأجير التمويلى، وغيره من الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن السنوات الأربع القادمة تمثل نقطة انطلاق حقيقية للقطاع المالى غير المصرفى وللاقتصاد ككل، إذا أُحسن استغلالها فى تطوير وتنفيذ تلك الإستراتيجية، مشيرًا إلى استمرار الإصلاحات التشريعية لضمان التطبيق الأمثل للإستراتيجية، خاصة التعديلات الجارية حاليًا على قانون التمويل متناهى الصغر، ليتناسب مع التطورات التى كشف عنها التطبيق الفعلى للقانون الصادر فى عام 2014، كما يتم بحث إعداد الإطار القانونى لاستخدام التكنولوجيا فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرا إلى ضرورة تعديل بعض القوانين غير المرتبطة بالمجموعة الاقتصادية، لتحقيق الشمول المالى.

واقترح على الوزيرة عرض الإستراتيجية على المجموعة الاقتصادية بالبرلمان، وكذلك على المجلس الأعلى للاستثمار لتحظى بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف أن الهيئة تستهدف تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسى للقطاع وتحسين مستوى الشفافية ومكافحة الفساد، وكذا تطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية، وتحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالى غير المصرفى على الاقتصاد العالمى، فضلا عن رفع مستويات التوعية والثقافة المالية وتحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالى.

وتخطط “الرقابة المالية” لمضاعفة أقساط قطاع التأمين لتصل إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، ضمن إستراتيجية الهيئة (2018/2202) كما تستهدف الخطة زيادة صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه، مقابل 86 مليارا خلال فترة المقارنة، بجانب زيادة حجم اشتراكات صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار بحلول 2022 مقابل 60 مليارا حاليا.

وتدرس إعداد حزمة تشريعات إلزامية جديدة تخص قطاع التأمين، بهدف زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز %1 خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتشمل التشريعات المسئولية المهنية للمهن الطبية، والصيدلة لتعويض المتضررين نتيجة لأخطاء أصحاب تلك المهن، وسوف يكون إصدار وثيقة المسئولية المهنية شرطا لحصول الطبيب أو الصيدلى على ترخيص مزاولة نشاطه.

وتضمنت الإستراتيجية إصدار تشريعات للمسئولية المهنية للمهندسين وبموجب القانون يحصل المهندس على وثيقة مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين، لتعويض المتضرر وهو الطرف الثالث فى حالة حدوث خطأ فى التصميم، أدى إلى انهيار العقار مثلا، وتكون الوثيقة شرطا لحصول المهندس على ترخيص مزاولة النشاط، بجانب تشريعات للمسئولية المهنية لمن يزاول الأعمال الاستشارية سواء الهندسية أو القانونية أو التأمينية، أو خبراء تقدير الأضرار والمعاينات ومراقبى الحسابات.

وتدرس “الرقابة المالية” أيضا تقديم حوافز لنشاط التأمين متناهى الصغر ضمن التعديلات التشريعية للقانون 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وتشمل تلك الحوافز إعفاء أقساط التأمين متناهى الصغر من رسوم الإشراف والرقابة ورسوم التطوير، أو تخفيضها وذلك فى إطار إستراتيجية الشمول المالى وتشجيع التأمين متناهى الصغر والتحول من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر، وتحديث معايير الملاء المالية وفقا لأحدث المعايير الدولية “Solvency 2”.

وإعطاء الهيئة سلطة تحديد أنواع التأمين الإلزامية سواء لجهات أو أفراد، استرشادا بالخبرات الدولية فى هذا الشأن.

وتهدف التعديلات التشريعية إلى وضع ضوابط ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط التأمين عن طريق الإنترنت، سواء للشركات الحالية أو شركات متخصصة تؤسس على تلك المنظومة، بجانب تحديث معايير وضوابط الإفلاس والتصفية، فضلا عن أحقية الهيئة فى مراجعة كل تعاقدات شركات التأمين مع الأطراف ذات العلاقة، والحق فى مراجعة أعمالهم إذا اقتضت الضرورة.

وأخضعت التعديلات عملية تأسيس وترخيص شركات تقديم وإدارة خدمات وشبكات الرعاية الصحية لسلطة “الرقابة المالية” مع وضع الضوابط اللازمة لذلك ووضع ضوابط وحوافز تشريعية تسمح لشركات الرعاية الصحية التى ترغب فى التحول إلى شركات تأمين صحى متخصصة، ومن ثم تخضع لرقابة الهيئة.

وأعطت التعديلات للرقابة المالية سلطة ترخيص وتسجيل وتأسيس شركات التأمين، وإعادة التأمين، وأيضا تطوير وضوابط وترخيص شركات التأمين ومعايير اختيار الإدارة القائمة عليها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وكذا ضوابط الاستحواذ والاندماج، بجانب وضع ضوابط ومعايير ممارسة نشاط الوكالة لشركات التأمين، وكذلك تطوير قواعد ممارسة المهن المتصلة بصناعة التأمين، ووضع أطر الرقابة عليها.

وتخطط “الرقابة المالية” إلى الاعتماد على التكنولوجيا فى تقديم الخدمات الرقابية للسوق التأمينية لتسهيل عملية الرقابة والتواصل مع شركات التأمين، وبما يسهل من تحول الهيئة إلى استخدام الرقابة على أساس التكنولوجيا، وهو ما يعرف بـ«Reg-Tech».

وتنسق الهيئة مع شركات التأمين حاليا من خلال الاتحاد المصرى للتأمين، لإنشاء مركز معلومات لكل بيانات نشاط التأمين يساعد فى تطوير طرق الاكتتاب، وتقليل الأخطار وتحديد السعر العادل للتغطيات التأمينية وتطوير المنتجات الحالية، وتكوين أساس لمبادرات الابتكار فى مجال التأمين، ومنع الممارسات الضارة سواء من جانب العملاء أو الشركات.

كما تدرس “الرقابة المالية” إنشاء أول جدول حياة مصرى بدلا من الاعتماد على جداول الحياة الإنجليزية القديمة المستخدمة فى سوق التأمين حاليا، والتى لا تعبر عن صفات وخصائص وتركيبة المجتمع المصرى.

وتكمن أهمية الجدول هى التسعير العادل لخطر الوفاة، مما يزيد من وفرة وإتاحة وثائق تأمينات الحياة لفئات أكثر من المجتمع، بالإضافة إلى مساعدة الشركات على ابتكار منتجات جديدة تناسب تطور السلوك الحياتى للمجتمع المصرى، وارتفاع المتوسط العمرى للمصريين، مثل وثائق الرعاية الصحية طويلة الأجل، وكذا وثائق دفعات المعاشات ووثائق دفعات الأمراض، وغيرها من الوثائق الجديدة التى ستزيد من معدلات الإتاحة والوفرة للمنتجات التأمينية على المدى القريب.

وتعمل الهيئة حاليا على تفعيل وتطوير قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بسوق التأمين، وكذا تفعيل نظم الرقابة والمراجعة الداخلية والتأكيد على ضرورة الإفصاح عن نتائج أنشطة الشركات، وإصدار تقارير تقييم النشاط فى توقيتاتها.

وتسعى إلى استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى الترويج لنشاط التأمين وأهميته، بالإضافة إلى تحفيز شركات التأمين من خلال الاتحاد المصرى للتأمين، لتبنى مبادرات وحملات الترويج الجماعية للسوق من خلال الاتحاد.

و حسب إستراتيجية الهيئة الخاصة بقطاع التأمين (2018/2202) تستهدف “الرقابة المالية” زيادة الوعى لدى أفراد المجتمع ومجتمع الأعمال حول أهمية التأمين كوسيلة لإدارة المخاطر، بجانب خلق مبادرات مشتركة مع الاتحاد المصرى للتأمين لعقد مؤتمرات وندوات لقطاعات الأعمال المختلفة للترويج للمنتجات، وتغطيات التأمين وإبراز دور التأمين كأحد وسائل إدارة وتقليل المخاطر المؤسسية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تثقيفية وأنشطة تعليمية لطلبة المدارس والجامعات للتعريف بالتأمين، وأهميته الاقتصادية والاجتماعية فى الحماية من الأضرار والخسائر المادية والجسمانية.

وتعتزم الهيئة إطلاق مبادرات، بالشراكة مع مديرى الاستثمار والأصول المالية بصناديق التأمين الخاصة، بهدف ابتكار منتجات مالية طويلة الأجل تتناسب مع طبيعة والتزامات صناديق التأمين الخاصة، بجانب تطوير الأنظمة المالية لتلك الصناديق، بما يسمح لها بالاندماج فى منظومة الشمول المالى، والاعتماد على المعاملات المالية غير النقدية.

و أكدت إستراتيجية الهيئة (2018/2202) ضرورة تطوير أداء صناديق التأمين الخاصة لتحقيق استقلالية وكفاءة مديرى الصناديق ومجالس إدارتها، وضمان وجوب خبرات مرتبطة بأعمال وأنشطة تلك الصناديق.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة، إن الشمول التمويلى والاستثمارى يساند الاقتصاد، ويحجم التباطؤ وقت الأزمات، مشيرًا إلى أن حجم رأس المال السوقى بالبورصة المصرية بلغ 430 مليار جنيه حاليًا، ولكن استفادة المجتمع محدودة نتيجة عدم تحقيق الشمول المالى.

وأكد الدكتور محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن هناك حملات توعية قامت بها إدارة البورصة لتحقيق الشمول المالى، مقترحا أن تتضمن مؤشرات تقييم الإستراتيجية درجة التطور التكنولوجى المحتوى لكل فئات المجتمع، وتصدير تطبيقات التكنولوجيا المالية للدول المجاورة.

وقالت الدكتورة منى ذوالفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إن الإستراتيجية معنية بالشمول المالى للفقراء بالأساس، واقترحت أن تتضمن خلق شبكة من المؤسسات التنموية للتمويل متناهى الصغر، للمساهمة فى القضاء على الفقر.

وأضافت أن الاتحاد يضم 850 مؤسسة تنموية تعمل فى التمويل متناهى الصغر، مؤكدة أنه إذا نجحت هذه الجمعيات فى تمويل مشروعات متناهية الصغر لحوالى 10 ملايين مواطن فقير، فهذا يضمن إخراجهم هم وأسرهم من دائرة الفقر، وهم تقريبًا كل فقراء مصر.

وخلال الحوار المجتمعى، تم توزيع الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، على الحضور والتى تركز على توفير التمويل للفئات والقطاعات غير القادرة على النفاذ إلى الأشكال الأخرى من التمويل، بما يساهم فى تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب حياتها، مثل الحصول على التعليم والرعاية الصحية وتطوير رأس المال البشرى، وبصفة عامة قبل الأزمة المالية العالمية كان رأس المال السوقى يتجاوز حجم الناتج المحلى الإجمالى.

ووضعت الإستراتيجية العديد من الأهداف المستهدف تحقيقها حتى نهاية 2022، ومنها زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر، لتصل إلى 4 ملايين، مقارنة بحوالى 2.5 مليون حاليا، وزيادة حجم التمويل متناهى الصغر الذى تمنحه الجهات الخاضعة للرقابة المالية من 11.5 مليارات جنيه حاليا إلى 15 مليار جنيه، عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهى الصغر إلى 1000 مؤسسة.

وتستهدف الإستراتيجية أيضا زيادة محفظة التمويل العقارى من 8 مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليارا بحلول 2022، وزيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 50 مليارا بحلول 2022 مقارنة بأقل من 24 مليارا حاليا، ورفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم إلى 20 مليارا مقارنة بحوالى 9 مليارات.

وفيما يخص سوق المال، فإن الإستراتيجية، تستهدف زيادة مساهمة سوق المال فى دفع عجلة الاستثمار، وتدعيم النمو المستدام، من خلال تبسيط الإجراءات والإسراع فى إتمام الموافقات.

وقد شهدت سوق المال نموًا ملحوظًا فى قيمة الإصدارات فى 2017 لتبلغ 151 مليار جنيه، بزيادة %62 عن 2016، وتستهدف الإستراتيجية أن تصل قيمة الإصدارات إلى ربع تريليون جنيه، بحلول عام 2022، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات المقيدة فى السوق المصرى بنحو % 50 لتصل إلى نحو 400 شركة، وتستهدف “الرقابة المالية” زيادة القيمة السوقية للشركات المقيدة فى البورصة المصرية لتصل إلى %50 من الناتج المحلى الإجمالى، بحلول 2022، أى ما يوازى حوالى 3 تريليونات جنيه، مقارنة بأقل من %25 من الناتج فى الوقت الراهن، خاصة مع وجود برنامج طموح لتوسيع قاعدة الملكية لبعض شركات القطاع العام، إضافة إلي تحسين ترتيب مصر فى تقريرى ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، والتنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى.