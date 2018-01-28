أول حادث سرقة لعملات بيتكوين في بريطانيا

متابعات اقتحم لصوص مسلحون منزل عائلة تاجر في العملة الإلكترونية (بيتكوين) وأجبروه على نقل عملاته إلى حساباتهم، فيما يعتقد أن تلك الحادثة هي الأولى من نوعها في بريطانيا.وذكرت صحيفة (تليجراف) البريطانية، الأحد، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن اللصوص قيدوا زوجة التاجر وهددوه بقتلها لإ

متابعات

اقتحم لصوص مسلحون منزل عائلة تاجر في العملة الإلكترونية (بيتكوين) وأجبروه على نقل عملاته إلى حساباتهم، فيما يعتقد أن تلك الحادثة هي الأولى من نوعها في بريطانيا.

وذكرت صحيفة (تليجراف) البريطانية، الأحد، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن اللصوص قيدوا زوجة التاجر وهددوه بقتلها لإجباره على تسليمهم كمية مجهولة من (البيتكوين) التي يعادل الواحد منها حاليا أكثر من 8 آلاف جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن التاجر يعيش في قرية “مولزفورد” بمدينة أكسفورد شاير، لافتة إلى أن الشرطة تلقت اتصال استدعاء، وبعد وصولها مكان الحادث والتأكد من عدم وجود إصابات شرعت في بدء تحقيقاتها في الواقعة.

وقال خبير أسواق العملات مارك شون – وفقا للصحيفة – “إن هؤلاء مجرمين من المرجح أنهم لاحظوا الشهرة الحالية لـ (البيتكوين) وعلى حسب الكمية التي يمتلكونها فإن هذه العملة حاليا مثل حيازة لوحة فنية نادرة”.

وأوضح شون أن محاولة استبدال كميات كبيرة من الأموال العادية بدون لفت الانتباه هو أمر صعب للغاية، وهو أحد أبرز أسباب لجوء تجار المواد غير المشروعة حول العالم واللصوص إلى (البيتكوين)، لأن حيازته وتبادله والتعامل به عبر الإنترنت لا يتطلب كشف هوية المستخدم.