أول تفاعل نووي في الوحدة 6 بمحطة لينينغراد الروسية المماثلة للضبعة النووية

بدأت محطة لينينغراد للطاقة النووية والمماثلة لمحطة الضبعة النووية، والتى تعد جزءا من قسم الطاقة الكهربائية لشركة روساتوم الروسية في بدء التشغيل الفعلي النهائي لوحدة الطاقة رقم 6 المبتكرة، والتي تعمل بمفاعل VVER-1200. وللمرة الأولى، وصل مستوى الطاقة الصالحة للتحكم في وحدة الطاقة 6 إلى الحد الأدنى للقدرة الإنتاجية.

كما نجحت معدات تحكم تدفق النيوترونات -لأول مرة- في تسجيل طاقة نيوترونية ثابتة، وبدأ تفاعل نووي تسلسلي خاضع للرقابة الذاتية. صورة من داخل المحطة النووية

ومن جانبه، قال ألكسندر بيلييف، كبير المهندسين في محطة الطاقة النووية لينينغراد ، سيسمح لنا الحد الأدنى من مستوى الطاقة الخاضع للرقابة بإجراء عدد من الاختبارات بصورة آمنة، وذلك بالإضافة إلى إمكانية التحقق من أن الخصائص الفيزيائية لنواة المفاعل تعمل وفق متطلبات المشروع”.

وأضاف: “بمجرد اكتمال هذه العمليات وبعد أن يتلقى Rostekhnadzor الأرقام، سنحتاج فقط إلى الحصول على تصريح لبدء تشغيل الطاقة والبدء في زيادتها”.

وفي خلال أسبوع، سيتم إجراء أكثر من 50 اختباراً على الوحدة وفقاً لبرنامج بدء التشغيل الفعلي. علاوة على ذلك، ستعمل هذه الاختبارات على التحقق من الخصائص النيوترونية لشحنة وقود المفاعل الأول التي تم الحصول عليها من خلال الحسابات، وكذلك لتأكيد موثوقية أداء مواصفات الحماية والتداخل ومراقبة الفيزياء النووية بشكل كامل، ذلك بالإضافة الى مراقبة أنظمة السلامة النووية للمفاعل.

ستبدأ الوحدة 6 -التي تمتلك مفاعل VVER-1200- في حيز العمل عبر عدة مراحل مختلفة، حيث بدأ في 19 يوليو 2020، تحميل أول مجموعة وقود نووي جديد في المفاعل. ومن المقرر خلال المراحل القادمة ان يتم بدء التشغيل التجريبي وتنفيذ الاختبارات المتكاملة للوحدة، حتى تخضع جميع المعدات للفحص النهائي لمعايير التشغيل، بجانب توصيل الطاقة الكهربائية والحرارية.

ومن المقرر بدء تشغيل وحدة الطاقة 6 في عام 2021، حيث ستحل محل وحدة الطاقة 2 المجهزة بمفاعل RBMK-1000 في محطة الطاقة النووية لينينغراد 1 (Leningrad NPP-1)، والتي سيتم إغلاقها في نهاية هذا العام بعد ان استمرت في العمل على مدار 45 عاما.

جدير بالذكر أنه يوجد محطات الطاقة النووية من نوع مفاعلات VVER 1200 من الجيل الثالث المطور –الذي تم تصميمه في روسيا- في فنلندا والمجر وتركيا وبنغلاديش ومصر ودول أخرى، كما يتم حالياً تشغيل ثلاث وحدات من هذا النوع بنجاح في روسيا.

وتعمل مصر الآن على إنشاء أولى محطتها النووية للطاقة النووية في محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح، وتعتمد على تكنولوجيا المفاعلات وتمتلك 4 وحدات طاقة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجاوات.