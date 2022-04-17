أكدت شركة “يونيليفر مشرق” للصناعة والتجارة أن أنشطتها الصناعية والتجارية سواء تصديرا أو استيرادا تسير بشكل طبيعي ومنتظم وفقا لكافة القوانين والقرارات المعمول بها داخل مصر.

وأوضحت “يونيليفر” فى بيان اليوم، حصلت عليه ” المال ” على نسخة منه أنها سبق وتقدمت الشركة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بطلب إلغاء قرار تسجيل فرعي خاص بأحد منتجاتها والذى تم استبداله بقرار آخر ساري لذات المنتج منذ أغسطس 2021 دون باقى المنتجات والتي لها قرارات وزارية أخرى منفصلة وسارية .

وأشارت إلى أن أنباء المنتجات التى ذكرت بمنع استيرادها مثل شاى ليبتون، وأخرى، عارية من الصحة، إذ أن تلك المنتجات يتم تصنيعها بالكامل فى مصانع الشركة بمصر ، وتصدر إلى أكثر من 45 دولة عربية وأفريقية وأوروبية .

وأهابت الشركة فى البيان بكافة الصحف والمواقع الإخبارية تحري الدقة فى نقل مثل الأنباء حتى لا تثير البلبلة في السوق المصرية خاصة فيما يتعلق بسلع استيراتيجية مثل الشاى والمنتجات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا مثل الصابون حسبما قالت .

كانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت بيانا ظهر اليوم الأحد أوضحت من خلال بعض الحقائق حول شطب او ايقاف بعض الشركات من التصدير لمصر بسبب مخالفات خاصة بقرار رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦.و

قالت الوزارة: ” فيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التى وردت ضمن القائمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات مؤخرا بشأن إيقاف أو شطب بسبب أن تلك الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة.

وأضافت، من ثم تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها تنفيذا للقواعد المتبعة في منظومة التسجيل ، كما أن الهيئة تقوم بحذف اسماء الشركات التى توفق أوضاعها أولا بأول، لافتة إلى أنه تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم .

يذكر أن شركة يونيليفر هي شركة بريطانية متعددة الجنسيات، وتنتج شاى ليبتون وكريم دوف ومعجون أسنان كلوس آب ومعجون أسنان سيجنال وأسبري آكس وبرسيل ولايف بوي وفاسلين وريكسونا وأومو وصابون لوكس.يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق”.