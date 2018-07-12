أول تعليق من وزير الطيران على انفجار بالقرب من مطار القاهرة

المال- خاص قال الفريق يونس المصري لقناة النيل للأخبار منذ قليل إن حركة الملاحة بالمطار تسير بشكل طبيعي مؤكدا أنه تفقد حركة الملاحة وأكد أن الانفجار الذي حدث "غالبا مصنع بتروكيماويات ومحطة وقود بجواره".وأوضح الوزير أن الانفجار كان بعيد تماما عن الممارات المستخدمة في الطيران بمطار القا

المال- خاص

قال الفريق يونس المصري لقناة النيل للأخبار منذ قليل إن حركة الملاحة بالمطار تسير بشكل طبيعي مؤكدا أنه تفقد حركة الملاحة



وأكد أن الانفجار الذي حدث “غالبا مصنع بتروكيماويات ومحطة وقود بجواره”.

وأوضح الوزير أن الانفجار كان بعيد تماما عن الممارات المستخدمة في الطيران بمطار القاهرة تماما، مشددا على أن حركة الطيران “لم تتوقف مطلقا”.

وسبق أن تحدثت في وقت سابق مساء الخميس وكالات عن أنباء تشير إلى توقف حركة الملاحة عقب سماع دوي انفجار بالقرب من مطار القاهرة وارتفاع ألسنة أدخنة ولهب

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