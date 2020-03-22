اقتصاد وأسواق

أول تعليق من نقابة الفلاحين على تأجيل «ضريبة الأطيان»

اشادت نقابة الفلاحين بقرار وأكدت أنه يخفف أعباء المزارعين
الصاوي أحمد 7:09 م, الأحد, 22 مارس 20 7:09 م, الأحد, 22 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين،بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، فى إطار الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أوقف تلك الضريبة في يونيو 2017 لمدة 3 سنوات، وتبلغ قيمة الضريبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 .

قال صديق العيسوي، المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين، إن قرار الرئيس السيسي يأتي فى ظروف استثنائية تمر بها مصر والعالم أجمع، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولفت إلى أن قرار الرئيس جاء فى وقته لتخفيف الأعباء علي القطاع الزراعي والفلاح المصري،مشيرا إلى أن مد فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية يخفف بعض الأعباء عن عاتق الفلاحين.

وأكد العيسوى أن إصلاح قانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية بات أمرا حتميا.

وأوضح المستشار الإعلامي للفلاحين في تصريحات له، أن القطاع الزراعي والفلاحين في حاجة ماسة للمساندة في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى ليتمكنوا من مواصلة الإنتاج والتنمية الزراعية.

وأوضح أن الحد الأقصي حتي وقف الضريبة الزراعية هو 300 جنيه للفدان، وينص قانون ضريبة الأطيان الزراعية علي إعادة تقدير القيمة الإيجارية للفدان وتحديد الضريبة عليها كل عشر سنوات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

وزير الزراعة: خلو 2417 عينة لمواد غذائية وحيوانات من «كورونا»

الصاوي أحمد 4:53 م, الأحد, 22 مارس 20

«الزراعة» تضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية في 63 منفذ بيع بأسعار مخفضة

الصاوي أحمد 4:54 م, الجمعة, 20 مارس 20

وزير الزراعة يبحث تنمية البحيرات و زيادة إنتاج مصر من الأسماك

الصاوي أحمد 4:38 م, الجمعة, 20 مارس 20

وزير الزراعة: 958.7 مليون جنيه إجمالي تمويل مشروع البتلو لصغار المربين

الصاوي أحمد 2:44 ص, الجمعة, 20 مارس 20

الزراعة: فحص 428 رسالة تقاوي وبذور مختلفة لبيان خلوها من الأمراض

الصاوي أحمد 2:41 ص, الجمعة, 20 مارس 20

الزراعة تصدر 5 توصيات هامة لحماية مزارع الماشية من الطقس السيئ

الصاوي أحمد 2:21 ص, الجمعة, 20 مارس 20