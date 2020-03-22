أول تعليق من نقابة الفلاحين على تأجيل «ضريبة الأطيان»

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين،بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، فى إطار الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أوقف تلك الضريبة في يونيو 2017 لمدة 3 سنوات، وتبلغ قيمة الضريبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 .

قال صديق العيسوي، المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين، إن قرار الرئيس السيسي يأتي فى ظروف استثنائية تمر بها مصر والعالم أجمع، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولفت إلى أن قرار الرئيس جاء فى وقته لتخفيف الأعباء علي القطاع الزراعي والفلاح المصري،مشيرا إلى أن مد فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية يخفف بعض الأعباء عن عاتق الفلاحين.

وأكد العيسوى أن إصلاح قانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية بات أمرا حتميا.

وأوضح المستشار الإعلامي للفلاحين في تصريحات له، أن القطاع الزراعي والفلاحين في حاجة ماسة للمساندة في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى ليتمكنوا من مواصلة الإنتاج والتنمية الزراعية.

وأوضح أن الحد الأقصي حتي وقف الضريبة الزراعية هو 300 جنيه للفدان، وينص قانون ضريبة الأطيان الزراعية علي إعادة تقدير القيمة الإيجارية للفدان وتحديد الضريبة عليها كل عشر سنوات.