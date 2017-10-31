أول تعليق من مصر على حادث الدهس في مانهاتن

وكالات: دانت مصر بـ«أشد العبارات» في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء الثلاثاء، حادث الدهس الذي وقع بمدينة مانهاتن الأمريكية وأودى بحياة 8 أشخاص وأوقع عددا من الجرحى. وجاء في بيان للخارجية المصرية، أن مصر أكدت أن «استمرار وقوع مثل تلك الأعمال الإرهابية في العديد من المدن على مس

وكالات:

دانت مصر بـ«أشد العبارات» في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء الثلاثاء، حادث الدهس الذي وقع بمدينة مانهاتن الأمريكية وأودى بحياة 8 أشخاص وأوقع عددا من الجرحى.

وجاء في بيان للخارجية المصرية، أن مصر أكدت أن «استمرار وقوع مثل تلك الأعمال الإرهابية في العديد من المدن على مستوى العالم، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ظاهرة الإرهاب ظاهرة عالمية تستهدف جميع الشعوب دون تمييز، متجاوزةً الحدود الجغرافية للدول، لترويع المجتمعات الآمنة وزعزعة استقرارها، وأن إرادة الشعوب المحبة للسلام سوف تنتصر بثبات عزيمتها الراسخة لاجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع دعمه وتمويله».





وأعرب بيان الخارجية، عن «تضامن مصر مع حكومة وشعب الولايات المتحدة في تلك الظروف العصيبة، واعتزامها مواصلة العمل والتنسيق مع كافة دول العالم من أجل وضع استراتيجية شاملة للقضاء على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ومتابعة تنفيذها من أجل تعزيز الاستقرار والأمن لجميع شعوب العالم».

وأشار البيان إلى أن القنصلية المصرية العامة في نيويورك أفادت بعدم وجود أي إصابات بين أبناء الجالية المصرية في نيويورك حتى الآن جراء حادث الدهس «الإرهابي».

وأفاد المتحدث باسم الخارجية بأن القنصلية المصرية في نيويورك أصدرت بيانا بهذا المضمون، داعياً جميع المصريين في الولايات المتحدة إلى «توخي الحذر، والابتعاد عن أي مناطق أو مواقف قد تعرض حياتهم للخطر نتيجة انتشار العمليات الإرهابية».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن حادث الدهس نفذه «شخص مريض جدًا ومختل».