أول تعليق من محمد صلاح بعد إقالة حسام البدري من قيادة منتخب مصر

وجه محمد صلاح، قائد منتخب مصر، الشكر للجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، وجهازه المعاون، متمنيًا لهم التوفيق في الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ، اليوم، برئاسة أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، متمنيًا لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقال صلاح، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: «حابب أشكر الجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون على الفترة اللي فاتت وأتمنى لهم كل التوفيق في اللي جاي».

يُذكر أن المدرب البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، دخل حسابات أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، لتولّي المهمة خلفًا لحسام البدري.