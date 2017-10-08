أول تعليق من مجدي عبد الغني حول مصير هدفه الأسطوري

أحمد الدسوقىقال النجم الشهير مجدى عبد الغنى، نجم منتخب مصر سابقاً، مساء اليوم الأحد، إن أسطورته ستظل قائمة فى المجتمع المصرى حتى يحرز منتخب مصر هدفاً فى كأس العالم المقبلة فى روسيا. وأشار عبد الغنى خلال لقائه ببرنامج كل يوم مع الاعلامى عمرو أديب، إلى أنه سعيد للغاية بفوز مصر اليوم على الكون

أحمد الدسوقى

قال النجم الشهير مجدى عبد الغنى، نجم منتخب مصر سابقاً، مساء اليوم الأحد، إن أسطورته ستظل قائمة فى المجتمع المصرى حتى يحرز منتخب مصر هدفاً فى كأس العالم المقبلة فى روسيا.

وأشار عبد الغنى خلال لقائه ببرنامج كل يوم مع الاعلامى عمرو أديب، إلى أنه سعيد للغاية بفوز مصر اليوم على الكونغو والتأهل إلى كأس العالم فى روسيا

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ونجح منتخب مصر بالفوز على منتخب الكونغو بنتيجة 2/1 والتأهل رسمياً الى كأس العالم بعد غياب دام 28 عاماً.

وأحرز مجدي عبد الغني هدف مصر الوحيد في مونديال 1990، ولم تصل مصر منذ التوقيت إلى المونديال