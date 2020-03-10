أول تعليق من «كريم» على واقعة التنمر ضد أسيوي بسبب «كورونا»

أصدرت شركة كريم توضيحاً حول واقعة تعرض شاب صينى للتنمر على الطريق الدائرى؛ بسبب التخوف من فيروس كورونا المستجد.

وحصلت “المال” على صورة من بيان كريم تضمن “بخصوص واقعة الراكب الأجنبى اللى تم إنزاله على الدائرى، للأسف رقم العربية غير واضح فى الفيديو، فمش قادرين نعرف لو ده من كباتن كريم أو لأ”.

وكانت الساعات القليلة الماضية، شهدت تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر تعرض رجل صينى لمضايقات على الطريق الدائرى فى مصر، بعدما اتجه أحد قائدى السيارات العاملة فى مجال النقل الذكى، بإنزاله من السيارة، خوفاً من فيروس كورونا المستجد، فى واقعة أدت لموجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، ومطالبة بمحاسبة المخطئ.