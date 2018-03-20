أول تعليق من كريم على دعوى وقف التراخيص

سمية كمالطمنت شركة كريم مصر، اليوم الثلاثاء، سائقيها فى أول رد فعل مباشر على قرار محكمة القضاء الإدارى الصادر اليوم الثلاثاء بشأن قبول دعوى وقف تراخيص نشاط شركتي أوبر وكريم. وأرسلت شركة "كريم مصر" رسالة طمأنة إلى سائقيها عبر منصتها الإلكترونية حصلت "المال" على نسخة منها أكدت خلالها استمرار

سمية كمال

طمنت شركة كريم مصر، اليوم الثلاثاء، سائقيها فى أول رد فعل مباشر على قرار محكمة القضاء الإدارى الصادر اليوم الثلاثاء بشأن قبول دعوى وقف تراخيص نشاط شركتي أوبر وكريم.

وأرسلت شركة “كريم مصر” رسالة طمأنة إلى سائقيها عبر منصتها الإلكترونية حصلت “المال” على نسخة منها أكدت خلالها استمرار عملها بشكل طبيعى إذ لم يتم إبلاغها رسميا بوقف عملياتها على خلاف ما تناقلته بعض وكالات الأنباء.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركات “أوبر” و”كريم”لاستخدامهما أنظمة تشغيل تعتمد على تكنولوجيا التتبع الآلى ” GPS ” ، بالإضافة إلى استخدام السيارات الملاكى فى نقل الركاب بما يعد مخالفة صريحة لقواعد المرور