أول تعليق من سيد عبدالحفيظ على تصريحات رمضان صبحي.. ورسالة لـ«فتحي»

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تصريحات رمضان صبحي، لاعب بيراميدز المنضم حديثًا لصفوف الفريق، بشأن الأزمة التي دارت بينه وبين اللاعب قبل رحيله.

وكان رمضان صبحى، قد كشف عن كواليس خلافه مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلي، على خلفية خناقة مع أليو بادجى، حيث أكد أنه اللاعب الوحيد داخل المنظومة الذي خصم منه الـ10 % مرتين على الـ6 أشهر الأولى والـ6 أشهر الماضية.

وقال سيد عبدالحفيظ، خلال مداخلة إذاعية تعليقًا على هذا الأمر: «أي لاعب من الوارد يدخل في مشادة مع لاعب خارج النادي، ولكن داخل أرض ملعب مختار التتش ووجود الجهاز الفني واللاعبين، لابد أن يحترم الجميع اللوائح والقوانين».

وتطرق عبدالحفيظ لتوجيه رسالة إلى أحمد فتحي المنضم حديثًا إلى صفوف بيراميدز عقب نهاية عقده مع الأهلي، حيث قال: «قدم الكثير للنادي الأهلي، ونحن قدمنا نموذجًا في احترام اللاعب، لكن قراره بالرحيل هو المسئول عنه، ونتمنى له التوفيق».

وعن نهائي إفريقيا، قال عبدالحفيظ: «تأجيل النهائي له جانب إيجابي يتمثل في عودة بعض المصابين مثل رامي ربيعة، ولكن الجانب السلبي هو عدم استغلال الفورمه الفنية الجيدة التي وصل إليها اللاعبين».