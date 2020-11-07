أول تعليق من جو بايدن بعد الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية

قال المرشح الديمقراطي الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن إنه قد حان الوقت لكي تتحد أمريكا

قال المرشح الديمقراطي الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن إنه قد حان الوقت لكي تتحد أمريكا.

وحسم بايدن السباق الرئاسي، متفوقا على نظيره الجمهوري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليصبح الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بايدن عقب الإعلان عن فوزه ، اليوم الثلاثاء ، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي ي سي”: ” مع انتهاء الحملة، حان الوقت لتنحية الغضب والتصريحات العدائية خلف ظهورنا، وأن نتحد سويا كأمة واحدة.

وأضاف: “الإقبال القياسي في مواجهة العقبات غير المسبوقة أثبت أن الديمقراطية تدق بقوة في قلب أمريكا”.

وأعلن مركز إديسون للأبحاث، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن قد فاز بالفعل بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وفقا لما أعلنته وكالة أسوشيتد برس.

وقالت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، إن الأخير يخطط لإلقاء كلمة في وقت ذروة المشاهدة اليوم السبت في الوقت الذي يواصل فيه توسيع الفارق مع منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.

كانت السلطات الأمريكية، عدد كبير من قوات الحرس الوطني الأمريكي، في محيط مجلس مدينة فيلادلفيا أكبر مدن ولاية بنسلفانيا، اليوم السبت، مع استمرار عمليات فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وفى وقت سابق، قبلت المحكمة العليا الأمريكية دعوى قضائية رفعها الجمهوريون على سبيل الاستعجال، وأمرت مسؤولي ولاية بنسلفانيا بفصل الأصوات التي وصلت بعد يوم الانتخابات 3 نوفمبر.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد لجأ أمس الجمعة إلى المسار القانوني باعتباره الخيار الوحيد المتاح أمامه للبقاء في السلطة، بعد ساعات من انتزاع المرشح الديمقراطي، جو بايدن، التفوق في بنسلفانيا وجورجيا، في ظل الحاجة الماسة لترامب للفوز بهما لضمان استمرار بقائه في البيت الأبيض.