أول تعليق من الخارجية الأمريكية على السماح للسعوديات بقيادة السيارات

وكالات:رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالأمر الملكي القاضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات وتصفها بأنها خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح.وصدر أمر سام في السعودية يقضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.وحسب وك

وكالات:



رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالأمر الملكي القاضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات وتصفها بأنها خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح.

وصدر أمر سام في السعودية يقضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، يقضي الأمر بتشيكل لجنة على مستوى عال من وزارات: ( الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.