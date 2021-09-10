أول تعليق من البرلمان على واقعة إهانة ممرض وإجباره على السجود لكلب

أعلنت النائب مرڤت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة في البرلمان، أنها تتابع باهتمام شديد قضية واقعة قيام أحد الأطباء بجامعة عين شمس بإهانة ممرض ومحاولة إجباره على السجود لكلبه.



وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن طبيب العظام وما بدر منه تجاه الممرض؛ وهي قضية أثارت مشاعر الغضب لدى الرأي العام لما فيها من مشاهد صادمة لا يمكن أن تبدر من شخصية وجب عليها أن تكون قدوة ونموذجا لأخلاقيات التعامل الإنساني والمهني والديني.



كما استنكرت عضوة لجنة الصحة في البرلمان، مبررات الطبيب وإيعاز تلك التصرفات إلى المزاح، وهو أمر غير مقبول، بفرض صحته، إذ على قدر القيمة يكون المزاح بما فيه من التلفظ بألفاظ خارجة وعنصرية فجة، وتجاوز بغيض في بديهيات المبادئ والاحترام.



وقالت عضوة لجنة الصحة في البرلمان، أنها ستنتظر ما ستسفر عنه التحقيقات والتحريات للوصول للحقيقة الثابتة ولرد الحق لصاحبه ورد حق المجتمع الذي تم استفزازه، خاصة جموع الأطباء الذين هم براء من تلك الممارسات التي تسيء لمهنة الطب والأطباء الذين في غالبيتهم العظمي يقدرون للجميع حق قدرهم وأبعد ما يكونون عن تلك الممارسات