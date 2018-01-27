أول تعليق لوزير الرياضة على خسارة مصر كأس إفريقيا لليد

المال- خاص قال وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز مساء السبت، إن منتخب مصر لليد بحاجة إلى إعداد قوي جاء ذلك في أول تعليق للوزير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي عقب خسارة منتخب مصر لليد أمام نظيره التونسي نهائي إفريقيا لليد. وأوضح عبد العزيز أن خسارتنا أمام تونس

المال- خاص

قال وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز مساء السبت، إن منتخب مصر لليد بحاجة إلى إعداد قوي

جاء ذلك في أول تعليق للوزير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي عقب خسارة منتخب مصر لليد أمام نظيره التونسي نهائي إفريقيا لليد.

وأوضح عبد العزيز أن خسارتنا أمام تونس ٢٦/٢٤فى نهائى بطولة إفريقيا لكرة اليد رغم أننا كنّا الأقرب للفوز والتتويج يؤكد أن منتخبنا يحتاج إلى إعداد قوى ومختلف

وأشار إلى أن هذا الإعداد “يشمل كل الجوانب التكتيكية والبدنية والنفسية قبل خوض مباريات كأس العالم فى ألمانيا والدنمارك يناير ٢٠١٩ وقبل أن تستضيف مصر كأس العالم يناير ٢٠٢١ “

وختم الوزير تعليقه قائلا: “بالتوفيق يا شباب … تحيا مصر”