أول تعليق للمراغي عقب فوزه بانتخابات البورصة

قال شوكت المراغي، عضو مجلس إدارة البورصة، إنه يملك خططًا سيركز على تنفيذها للنهوض بسوق المال، من بينها تنشيط سوق السندات باعتبارها أحد المصادر المهمة لإيرادات شركات السمسرة.

وأعرب المراغي في أول تعليق له عقب فوزه بالانتخابات اليوم بواقع 134 صوتًا، عن سعادته بثقة مجتمع سوق المال به، وأنه سيبذل قصارى جهده للنهوض بالبورصة.

وأجريت اليوم انتخابات مجلس إدارة البورصة على مقعدي شركات السمسرة والشركات العاملة بين 5 مرشحين هم أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة رسملة مصر وإيهاب سعيد، العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية وسليمان نظمي، وشوكت المراغي العضو المنتدب لشركة إتش سي لتداول الأوراق، ومحمد لطفي رئيس قسم السمسرة في شركة أصول لتداول الأوراق المالية.