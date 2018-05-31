أول تعليق لزيدان بعد استقالته من ريال مدريد

أحمد صبرى: أعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد استقالته من تدريب الفريق بعد مرور عامين ونصف على بدء مسيرته التدريبية حقق فيها إنجازات كبيرة. وأكد - فى مؤتمر صحفى بالنادى اليوم الخميس - أنه حزين للرحيل مؤكدا أن ذلك…

أحمد صبرى: أعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد استقالته من تدريب الفريق بعد مرور عامين ونصف على بدء مسيرته التدريبية حقق فيها إنجازات كبيرة. وأكد – فى مؤتمر صحفى بالنادى اليوم الخميس – أنه حزين للرحيل مؤكدا أن ذلك يعد يوما سيئا. وحصل “زيدان” فى فترته التدربية على لقب بطولة دورى أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، وهو أول مدرب يفعلها إضافة إلى بطولة السوبر الأوروبى.