أول تعليق لخالد علي بعد الحكم بحبسه.. ما علاقة تيران وصنافير؟

إيمان عوففي أول تعليق له بعد الحكم بحبسه 3 شهور وغرامة 1000 جنيه منذ قليل، قال خالد على المحامي الحقوقي عندما تصدينا لقضية مصرية تيران وصنافير كنا نعلم أن الثمن سيكون غاليًا،.وأضاف خالد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن قضية تيران وصنافير تتعلق بمشروعية النظام الحالي، موضحا أن



إيمان عوف

في أول تعليق له بعد الحكم بحبسه 3 شهور وغرامة 1000 جنيه منذ قليل، قال خالد على المحامي الحقوقي عندما تصدينا لقضية مصرية تيران وصنافير كنا نعلم أن الثمن سيكون غاليًا،.

وأضاف خالد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن قضية تيران وصنافير تتعلق بمشروعية النظام الحالي، موضحا أن حكم الإدارية العليا أكد مصرية الجزيرتين ووضع النظام في مأزق كامل.

وقضت محكمة جنح الدقي منذ قليل بحبس المحامي خالد على بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة 1000 جنيه، بتهمة خدش الحياء.

وتابع خالد علي: ورغم أن الحكم تجاهل طلبات الدفاع اليوم، وجاء دون أي مرافعات من جانب المحامين، ورغم تقديمنا لتقارير فنية، تثبت التلاعب في الفيديو المقدم، فإننا مستمرون في طريق التقاضي القانونية، وسنطعن على الحكم، ليس خوفا من حبس فنحن لسنا افضل من الشباب الذين دفعوا الثمن من أعمارهم داخل السجون، من أجل الدفاع عن مصرية تيران وصنافير ولا من الشهداء الذين جادوا بأروحهم دفاعا عن الأرض ولكن من أجل الحقيقة.

واستطرد: سنكمل المعركة بنفس الاستعداد السابق على دفع الثمن أو إجلاء الحقيقة كاملة وستبقى تيران وصنافير مصرية.