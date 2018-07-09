أول تعليق لترامب بعد رفع فايزر أسعار الأدوية من أول يوليو

وكالات:انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين، شركة فايزر وغيرها من شركات صناعة الدواء الأمريكية بعد أن رفعت أسعار بعض الأدوية اعتبارا من الأول من يوليو تموز وقال إن إدارته ستتحرك ردا على ذلك الإجراء.وغرد ترامب يوم الاثنين على تويتر قائلا ”يجب أن تخجل فايزر والآخرون من أنهم رفع

وكالات: انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين، شركة فايزر وغيرها من شركات صناعة الدواء الأمريكية بعد أن رفعت أسعار بعض الأدوية اعتبارا من الأول من يوليو تموز وقال إن إدارته ستتحرك ردا على ذلك الإجراء.

وغرد ترامب يوم الاثنين على تويتر قائلا ”يجب أن تخجل فايزر والآخرون من أنهم رفعوا أسعار الدواء بلا سبب… سنرد“.

وكان ترامب قال في مايو أيار إن بعض شركات الدواء ستعلن قريبا عن تخفيضات ”كبيرة وطوعية“ في الأسعار، لكن ذلك لم يحدث إلى الآن. ووعد ترامب خلال حملته للانتخابات الرئاسية بخفض أسعار الأدوية الأمريكية.

ورفعت فايزر أسعار الدواء المعلنة لنحو 40 صنفا في وقت سابق من الشهر الجاري. وشملت قائمة الأدوية التي رفعت الشركة سعرها عقار فياجرا وعقار ليبيتور الذي يعالج الكوليسترول وزيلجانز الذي يعالج التهاب المفاصل.

وتأثرت أسهم فايزر بتغريدة ترامب حيث أغلقت مرتفعة خمسة سنتات فقط عند 37.16 دولار للسهم بعد أن كان التداول يجري عليها بسعر 37.44 دولار للسهم قبل التغريدة.