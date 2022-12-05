أول تعليق روسي رسمي على آلية سقف أسعار النفط

ترفض روسيا ترفض آلية سقف أسعار النفط التي وضعتها دول الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع حلفائها بمجموعة السبع يوم الجمعة الماضية، والتي من المقرر بدء سريانها اليوم الإثنين، حسبما قال نائب رئيس وزراء روسيا ووزير الطاقة ألكسندر نوفاك.

واتهم نوفاك في تصريحات متلفزة أدلى بها اليوم الإثنين الدول الغربية بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن روسيا لن تصدر النفط الذي تنتجه لأي دولة تحاول الالتزام بآلية سقف الأسعار على النفط الروسي الدول الغربية، حتى لو اضطرت روسيا لخفض إنتاجها من النفط إلى ما دون المستويات المستهدفة المقررة باجتماع أوبك +.

وأوضح وزير الطاقة أن روسيا ستستمر ببيع النفط فقط للدول التي تلتزم بقواعد السوق الحرة، مضيفا أن روسيا تعمل على وضع بعض الإجراءات لفرض حظر على صادرات النفط للدول التي قد تتبع سقف الأسعار الغربي.

وتأتي تصريحات روسيا بعدما تم الإعلان عن اتفاق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا مساء الجمعة على تحديد سعر صادرات النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل اعتبارا من صباح اليوم.

ويذكر أن أوبك +، التي تعد روسيا أحد أعضائها، قد اتفقت أمس على الإبقاء على مستوى إنتاج أعضائها اليومي من النفط – والذي تم تحديده باجتماع أكتوبر الماضي على خفض بواقع 2 مليون برميل يوميا، دون تغيير.