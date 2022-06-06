أول تعليق برلماني على عروس كفر الدوار: لماذا المبالغة في رد الأفعال

أكدت النائب ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب أن المبالغة في ردود الأفعال على موقف عروس كفر الدوار يخليني أرجع تاني أقول مجتمعنا حصل فيه إيه؟ الغلطة الكبيرة اللي البنت دي عملتها أنها نشرت الفيديو على صفحتها حسب اللي بيتقال.

وتابعت :لو الموقف ده ما وصلش الفيس بوك كان هيعدي، طمنوني محدش فكر أن البنت حصل معاها أي موقف صعب ما نعرفوش : أو ان الأم اتهانت وقتها من حد؛ وانفعلت وحبت توصل رسالة علنية لشخص ما عن طريق الزوج؟ في حد حاول يحتفظ برأيه لنفسه أفضل من كلام ممكن يخرب علاقة وأحيانا ممكن يوصل للانفصال؟.

واضافت :في حد فكر إن عروس كفر الدوار ساذجة وصغيرة واتصرفت غلط وممكن نكون رحماء وماندبحهاش بالشكل القاسي ده؟؟ في حد افتكر كلام الرسول أن من حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه؟ حد فكر إن الضجة دي أكبر كتير من الموقف ومن الأشخاص ومن الوقت المهدور والذنب اللي اتاخد بسببه؟

وتسائلت نائبة مجلس النواب :”متي تحولنا لجلادين وقساة متربصين بالشكل ده؟ “، وواستطردت :السوشيال الميديا لم تعد مجرد خطر يدق الأبواب بل أصبحت طاعونا ينخر في مفاصل المجتمع ولا أرى منه فكاكا ولا شفاء.