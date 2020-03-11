أول تعادل للأهلي في الدوري أمام سموحة

حافظ النادي الأهلى على خلو نتائجه بدوري كرة القدم من الهزائم، لكنه سقط في فخ التعادل أمام سموحة في المبارة التي أقيمت مساء الأربعاء.

حافظ النادي الأهلى على خلو نتائجه بدوري كرة القدم من الهزائم، لكنه سقط في فخ التعادل أمام سموحة في المبارة التي أقيمت مساء الأربعاء.

وانتهت مباراة الأهلي وسموحة المقامة حالياً بإستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز بالتعادل الإيجابي 1-1 .

وخاص الأهلي مباراته وهو متربعًا على عرش صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 48 نقطة حصدها من 16 انتصارًا متتاليًا، ليكون ذلك أول تعادل له

أحرز هدف سموحة لاعب خط وسط يوسف ديوب في الدقيقة 68 من عمر اللقاء بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عجز محمد الشناوي في التصدي لها.

وتعادل عمرو السولية لاعب النادي الأهلي في الدقيقة 93 بعد ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد الرجوع الي الـ var.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل ، مكوّن من:محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن.

فيما ضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح

