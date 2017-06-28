أول تصريح من تنظيم الاتصالات عن هجمات الفدية الخبيثة

محمود جمال

أعدَّ المركز المصرى للاستجابة للطوارئ المعلوماتية “سيرت” بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أول تقرير أمني للتحوط من مخاطر فيروس الفدية الخبيثة “petya”، والذى ضرب بنوكًا ومطارات، أمس الثلاثاء، فى دول أوروبا وأمريكا.

قال الدكتور شريف هاشم، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ورئيس المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، إن المركز بدأ صياغة المنشور بعد ظهور الموجة الجديدة من التهديدات الإلكترونية فى تمام الساعة الواحدة منتصف ليلة الثلاثاء؛ بغرض توزيعه على مؤسسات الدولة صباح اليوم الأربعاء.

وتعتبر هجمات “petya” هى الثانية من نوعها التى يشهدها العالم فى غضون أقل من شهر تقريبًا، إذ تسبَّب فيروس “wanna cry” خلال الشهر الماضى فى سرقة بيانات نحو 300 ألف جهاز حاسب آلى عالميًّا من خلال استغلال ثغرة أمنية فى برامج تشغيل ويندوز إكس بى تُعرف بإسم “MS17-010”.

ويطلب “petya” من ضحاياه دفع فدية 300 دولار أونلاين فى صورة عملة البيتكوين، ويقوم الفيروس بتشفير الملفات من البرامج الشهيرة مثل مستندات وورد والملفات المضغوطة وملفات باوربوينت وصفحات الويب asp وphp والكتب الإلكترونية pdf وقواعد البيانات.

وأوضح هاشم، فى تصريحات، لـ”المال”، أن التعليمات تتضمن تأكيد ضرورة عدم فتح أى ملفات أو مستندات واردة إلى البريد الإلكتروني مجهولة المصدر، فضلًا عن الاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات فى أكثر من مكان، والاعتماد فى تشغيل أجهزة الحاسبات على البرمجيات الأصلية، ونعكف حاليًّا على صياغة تقرير آخر.

وتابع قائلًا: “ممكن يكون الفيروس وصل إلى مصر فعليًّا خلال الساعات الماضية ولكن لم نتلقَّ بلاغات من أى جهة”، مبينًا أن توعية الأفراد مسئولية الإعلام.

وحول احتمالية عقد مجلس الأمن السيبرانى اجتماعًا طارئًا لبحث تطورات الفيروس، أكد هاشم أن المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، لم يبلغنى رسميًّا بذلك حتى هذه اللحظة.

يُذكر أن رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب أصدر قرارًا فى ديسمبر 2014 بتشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني برئاسة وزير الاتصالات، وعضوية ممثلين من عدة وزارات أخرى وممثلين عن جهات سيادية، منها المخابرات العامة لوضع الاستراتيجية الخاصة بحماية البنى التحتية معلوماتيًّا ضد التهديدات والمخاطر الإلكترونية.