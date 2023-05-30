أول تصريح لرئيس نيجيريا الجديد بعد أدائه اليمين الدستورية

قال بولا تينوبو رئيس نيجيريا الجديد خلال أدائه اليمين، إنه يستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6% على الأقل سنويا وبإزالة عوائق الاستثمار وتوفير فرص العمل وتوحيد سعر الصرف ومعالجة أزمة تفشي انعدام الأمن.

وقال تينوبو (71 عاما)، الحاكم السابق لولاية لاجوس وعضو الحزب الذي كان يتزعمه سلفه محمد بخاري، في خطاب التنصيب: “فيما يتعلق بالاقتصاد، نستهدف زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي وتقليص البطالة بشكل كبير”، مضيفا أن ذلك سيتحقق من خلال إصلاح الميزانية وتعزيز توليد الطاقة وتحسين الأمن الغذائي.

وأضف: “لديَّ رسالة لمستثمرينا، المحليين والأجانب: سيتعين على حكومتنا مراجعة جميع شكاواهم بشأن الضرائب المتعددة ومختلف معوقات الاستثمار”.

وبعد أداء تينوبو اليمين في مراسم أقيمت بالهواء الطلق في ساحة النسر بالعاصمة، توجه بخاري إلى المطار ليعود إلى مسقط رأسه في قرية بولاية كاتسينا التي يقول إنه سيقضي فترة تقاعده فيها.